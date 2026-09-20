نماینده مردم لامرد در مجلس می‌گوید ۴ موشک شلیک شده در لامرد جمعاً ۷۲۰ هزار ترکش داشت، یعنی سهم هر شهروند لامردی در شهر ۳۰ هزار نفری، ۲۴ ترکش می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید موسی موسوی نماینده مردم لامرد در مجلس شورای اسلامی در نشست امروز (یکشنبه ۲۹ شهریور) صحن علنی مجلس در تذکری درخصوص جنایت جنگی بی‌سابقه امریکا در لامرد گفت: در نهم اسفند، بعد از اصابت موشک‌ها به بیت رهبری و فاجعه غمبار مدرسه شجره طیبه میناب، ۴ موشک از جنس پریز یا پریزم به لامرد شلیک شد و ۲ محله مسکونی و یک سالن ورزشی را مورد اصابت قرار داد.

نماینده مردم لامرد در مجلس با اشاره به اینکه موشک شلیک شده به لامرد با همه موشک‌ها متفاوت است، بیان کرد: معمولاً موشک‌ها باید به یک شیء سخت یا ساختمان برخورد کند و باعث انفجار و تخریب شود؛ اما این موشک‌ها در ۴۰ متری زمین منفجر و ترکش‌های آن در ۳۶۰ درجه پراکنده شدند. هر یک از این موشک‌ها ۱۸۰ هزار ترکش از جنس تنگستن است که در تمامی دما‌ها می‌تواند عمل کند، که ۴ موشک شلیک شده در لامرد جمعاً ۷۲۰ هزار ترکش است، یعنی سهم هر شهروند لامردی در شهر ۳۰ هزار نفری ۲۴ گلوله می‌شود.

موسوی گفت: بعد از گذشت ۵ ماه از این فاجعه نیویورک‌تایمز از ساختار این سلاح پرده برداشت و به دلایل متعددی وزارت جنگ امریکا را مورد خطاب قرار داد که هدف شما از این حمله فقط و فقط گرفتن کشته زیاده بوده است. بعد‌ها آسوشیتدپرس، بی‌بی‌سی و سایر رسانه‌ها و ارگان‌ها هم در این خصوص گزارش دادند و اخیرا هم کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل رسماً اعلام کرد که این سلاح در لامرد به منازل مسکونی و به سالن ورزشی اصابت کرده است و فردای روز اعلام این حقیقت هم آمریکای جنایتکار از عضویت در شورای حقوق سازمان ملل خارج شد.

نماینده مردم لامرد در مجلس با تأکید بر اینکه این جنایت ۱۰‌ها شهید و مجروح و جانباز به جا گذاشت، اضافه کرد: برای اولین بار کوپر، رئیس سنتکام اعلام کرد ما از سلاح ناشناخته جنگی دقیقی در این حمله استفاده کردیم و وقیحانه ادامه داد که به نیرو‌های نظامی‌مان که چنین نوآوری و فناوری را در اختیار ما قرار دادند تا مردم ایران را در تنگنا قرار دهند، تبریک می‌گوییم. پس از آن هم آمریکا درخواست لاکید مارتین بزرگ‌ترین پیمانکار جنگ‌افزار‌هایی که هواپیما‌های اف ۲۲ و اف ۳۵ را می‌سازد و سازنده این سلاح مخرب برای خرید نجهیزات را به ۱۳.۲ میلیارد افزایش داد و اخیراً انگلیس هم پای کار آمده است.

موسوی گفت: از آنجا که پیگیری جنایت آمریکا در لامرد مغفول مانده بود، رهبر عزیز، شجاع حکیمان در پیام به قوه قضاییه فرمودند یقه آمریکا را در جنایت جنگی لامرد و میناب بگیرید؛ لذا درخواست بنده از شما بزرگواران نیز این است که در نشست‌ها، سخنرانی‌ها و مخصوصا در محافل و سفر‌های دیپلماتیک به هر میزان که می‌توانید به این جنایت هولناک بپردازید تا این جنایت هرچه بیشتر بازگو شود؛ زیرا این جنایتی است که برای آن می‌توان پا روی خرخره ترامپ گذاشت تا این جنایت تکرار نشود.

نماینده مردم لامرد در مجلس با نشان دادن تصویر در و دیوار‌های آسیب‌دیده در اثر حمله آمریکا به لامرد، گفت: بعضاً ۷۲۰ ترکش در یک ساختمان معمولی با مساحت کم برخورد داشته و جنایت هولناکی رقم خورده است؛ اما به سه دلیل خداوند کمک کرده و معجزه شد که تعداد شهدا و مجروحان از ۲۱ شهید و ۶۰ مجروح بیشتر نشد؛ اول اینکه حمله دم افطار اتفاق افتاده است و به دلیل گرمی هوا در لامرد مردم روزه‌دار در منازل به‌سر می‌بردند و خانه‌ها به‌مثابه سنگر عمل کردند، دوم اینکه محلات مسکونی مورد حمله از محله‌های پر تردد لامرد نبوده است و سوم اینکه مدرسه‌ای که در کنار همین سالن ورزشی مورد اصابت قرار گرفته است، در آن ساعت تعطیل بوده و اگر حمله صبح اتفاق می‌افتاد، به دومین فاجعه شبیه به مدرسه شجره طیبه میناب تبدیل می‌شد. 

حمیدرضا حاجی‌بابایی نایب رئیس مجلس در ادامه گفت: اقدام جنایت‌کارانه آمریکا در لامرد و مدرسه شجره طیبه میناب نمونه‌ای از جنایات مدرنی است که در گذشته در هیروشیما و ناکازاکی اتفاق افتاد. این همان اقدام است با نوع مدرن و جنایات جدید که نشان می‌دهد آمریکا روز به روز در زمینه جنایت جنگی و ظلم به ملت‌های دنیا رشد کرده و انسانیت را واقعا زیر پا گذاشته است.

برچسب ها: جنگ رمضان ، جنگ با آمریکا ، جنایات آمریکا
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