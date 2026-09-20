رئیس پلیس راه استان از برخورد اتوبوس مسافربری با کامیون در آزادراه زنجان – تبریز خبر داد و گفت: این حادثه ۱۲ مصدوم برجای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ محمدحسن خلجی گفت: یک دستگاه اتوبوس اسکانیا از مبدأ سراب به مقصد تهران در حال حرکت بود که در کیلومتر ۴۶ مسیر جنوبی آزادراه زنجان – تبریز با یک دستگاه کامیون برخورد و دچار حادثه شد.

وی با اشاره به واژگونی کامیون بر اثر ضربه، تصریح کرد: در اثر این حادثه ۱۲ نفر توسط اورژانس به بیمارستان آیت‌الله موسوی زنجان منتقل شدند که ۱۰ نفر به صورت سرپایی مداوا و ۲ نفر به علت داشتن مجروحیت از ناحیه پا بستری هستند که وضعیت عمومی آنان مطلوب است.

رئیس پلیس راه استان زنجان علت این حادثه را بی‌احتیاطی و بی توجهی به جلو ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی از جانب راننده اتوبوس اسکانیا عنوان کرد.

دستگیری سارق خودرو و محتویات داخل خودرو در زنجان

فرمانده انتظامی شهرستان زنجان از دستگیری سارق خودرو و محتویات داخل خودرو توسط مأموران کلانتری ۱۵ امیرکبیر خبر داد و گفت: در این عملیات یک دستگاه وانت سرقتی از متهم کشف و متهم به ۱۵ فقره سرقت داخل خودرو اعتراف کرد.

سرهنگ ناصر باباخانی اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت خودرو و محتویات داخل خودرو در سطح شهرستان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی کلانتری ۱۵ امیرکبیر قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات تخصصی پس از هماهنگی قضایی موفق به شناسایی و دستگیری متهم در یکی از مناطق شهرستان شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان زنجان تصریح کرد: در بازرسی و بررسی‌های انجام‌شده، یک دستگاه وانت سرقتی از متهم کشف و تحقیقات تکمیلی از او پس از انتقال به مقر انتظامی آغاز شد.

این مقام انتظامی بیان داشت: متهم در تحقیقات پلیسی به ۱۵ فقره سرقت محتویات داخل خودرو اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

باباخانی با تأکید بر ضرورت توجه شهروندان به توصیه‌های پیشگیرانه پلیس، از مردم خواست، ضمن پارک خودرو در محل‌های امن و مجهز به دوربین مداربسته از قرار دادن اشیای قیمتی و مدارک در داخل خودرو خودداری کرده و در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را سریعاً به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.