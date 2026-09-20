عملیات اجرایی طرح فاضلاب کاشان و بازچرخانی پساب با حضور جمعی از مسئولان استانی و محلی آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عملیات اجرایی طرح فاضلاب کاشان و بازچرخانی پساب با حضور مهدی جمالینژاد، استاندار اصفهان، محمدمسعود سمیعینژاد، رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، معاون وزیر نیرو و جمعی از مسئولان استانی و محلی آغاز شد.
این طرح با مشارکت ایمیدرو بهعنوان سرمایهگذار و شرکت آب و فاضلاب کاشان اجرا میشود و با هدف توسعه زیرساختهای جمعآوری و تصفیه فاضلاب و همچنین بازچرخانی پساب برای تامین آب مورد نیاز بخش صنعت، در دستور کار قرار گرفته است.
همافزایی میان شرکت آب و فاضلاب کاشان و ایمیدرو، زمینه انعقاد یکی از الگوهای پیشرو سرمایهگذاری زیرساختی کشور در چارچوب قرارداد بیع متقابل را فراهم کرده است؛ مدلی که علاوه بر ایجاد ظرفیت برای توسعه زیرساختهای زیستمحیطی و شهری، امکان تامین پایدار آب مورد نیاز صنعت از محل پساب را فراهم میکند.
اجرای این طرح، با کاهش وابستگی صنعت به منابع متعارف آب، میتواند به مدیریت بهینه منابع آبی و استفاده مجدد از پساب کمک کند و همزمان زمینه ارتقای خدمات فاضلاب شهری را فراهم آورد.
بر این اساس، اجرای طرح فاضلاب و بازچرخانی پساب کاشان، علاوه بر پاسخ به نیازهای بخش صنعت، آثار زیستمحیطی و خدماتی برای شهروندان به همراه خواهد داشت و مردم، بهعنوان بهرهمندان اصلی از توسعه زیرساختهای فاضلاب و مدیریت پایدار منابع آب، از نتایج این همکاری منتفع خواهند شد.
این پروژه با سرمایهگذاری ایمیدرو و مشارکت شرکت آب و فاضلاب کاشان اجرا میشود.