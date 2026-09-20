نشست مشترک وزیر ورزش و جوانان و رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با محور بررسی و حل مشکلات مالیاتی ورزش برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد دنیامالی صبح امروز (یکشنبه - ۲۹ شهریورماه) با هدف بررسی مشکلات و چالشهای مالیاتی فدراسیونهای ورزشی، در نشستی مشترک با سید محمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و معاونان این سازمان شرکت کرد.
این نشست به میزبانی سازمان امور مالیاتی کشور و با حضور معاونان توسعه مدیریت و منابع و توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش و جوانان، مدیران مالی وزارتخانه، رئیس شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور و تعدادی از رؤسای فدراسیونهای ورزشی برگزار شد.
یکی از اصلیترین محورهای جلسه، تعیین تکلیف بدهیها و جرایم مالیاتی انباشته فدراسیونهای ورزشی بود، بدهیهایی که بخش اصلی آنها به سالهای ١٣٩١ تا ١۴٠٠ بازمیگردد.
در این نشست با توجه به ماهیت عمومی و غیردولتی فدراسیونهای ورزشی و غیرانتفاعی بودن بخش عمده فعالیتهای آنها، موضوع بازنگری در نحوه محاسبه مالیات فدراسیونها و استفاده از ظرفیتهای قانونی برای کاهش بار مالیاتیشان مطرح شد.
رؤسای فدراسیونهای حاضر در جلسه همچنین درآمدهای حاصل از برگزاری دورههای آموزشی و قراردادهای اسپانسری را از دیگر چالشهای مالیاتی ورزش عنوان کردند و خواستار بازنگری در مقررات مربوط به این حوزه شدند.
بررسی ظرفیت نشاندار کردن پروژههای ورزشی، پیگیری مشکلات مودیان مالیاتی حوزه ورزش در استانها و پیشنهاد بازنگری در مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش تجهیزات ورزشی، بهویژه در رشتههای تجهیزمحور، از دیگر موضوعات مطرحشده در این نشست بود.
دکتر دنیامالی: نشاندار کردن پروژههای ورزشی برای ما اهمیت ویژهای دارد
وزیر ورزش و جوانان در این نشست با قدردانی از تعامل سازمان امور مالیاتی کشور با وزارت ورزش و جوانان طی دو سال گذشته گفت: یکی از موضوعات مهم و حساس برای ما، نشاندار کردن پروژههای ورزشی است. پروژههایی در کشور وجود دارند که عملیات احداث آنها از سالها قبل آغاز شده و بعضاً نزدیک به ۲۰ سال است که به دلیل محدودیت منابع به سرانجام نرسیدهاند. قانونگذار نیز تلاش کرده است با ایجاد ظرفیتهای جدید، روند تکمیل این پروژهها را تسریع کند.
دکتر دنیامالی با اشاره به حجم بالای منابع مورد نیاز برای تکمیل پروژههای نیمهتمام ورزشی افزود: در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ حدود ۱۲۳ پروژه با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور نشاندار شدند و نزدیک به سه همت منابع به آنها اختصاص یافت. در حال حاضر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان منابع برای تکمیل این پروژهها نیاز داریم، اما موجودی فعلی ما بیشتر از هفت هشت هزار میلیارد نیست.
وی در ادامه به مشکلات مالیاتی فدراسیونهای ورزشی اشاره کرد و گفت: فدراسیونهای ورزشی عمدتاً کمکبگیر هستند و در حوزه تأمین درآمد با محدودیتهای جدی مواجهاند. مالیاتهای تکلیفی، مطابق قانون باید پرداخت شود، اما معتقدیم درآمدهایی مانند فروش بلیت، کمکهای دولتی و منابع حاصل از اسپانسرینگ باید با ملاحظات خاص حوزه ورزش مورد بررسی قرار گیرد.
وزیر ورزش و جوانان افزود: این موضوع قرار است در کمیسیون اقتصادی دولت مورد بررسی قرار گیرد و امیدواریم با اتخاذ تصمیم مناسب، بخشی از مشکلات موجود برطرف شود.
کاهش هیأتهای فاقد شناسه مالی از هزاران مورد به حدود ۶۰۰ هیأت
دکتر دنیامالی با اشاره به اقدامات وزارت ورزش و جوانان در دولت وفاق برای افزایش شفافیت مالی فدراسیونها و هیأتهای ورزشی استانها خاطرنشان کرد: در مجموع حدود ۱۵ هزار هیأت ورزشی در کشور فعالیت میکنند که باید فعالیتهای مالی آنها در قالب یک شناسه مشخص انجام شود. در ابتدای فعالیت دولت، نزدیک به نیمی از این هیأتها فاقد شناسه بودند، اما با پیگیریهای انجامشده اکنون تعداد هیأتهای فاقد شناسه به حدود ۶۰۰ مورد کاهش یافته است.
وی ادامه داد: در گذشته بخش قابل توجهی از نقلوانتقالات ارزی نیز از طریق حسابهای ارزی رسمی انجام نمیشد که با این رویه برخورد کردیم، چراکه اعتقاد داریم تمام نقلوانتقالات مالی و بانکی فدراسیونها باید در چارچوب قانون انجام شود.
وزیر ورزش و جوانان با تأکید بر ضرورت شفافیت مالی در ورزش گفت: رفتارهای مالی فدراسیونها و باشگاهها باید شفاف و قابل رصد باشد و اختلافات میان وزارت ورزش و جوانان و سازمان امور مالیاتی کشور نیز باید به حداقل برسد.
دکتر دنیامالی ایجاد سامانههای جامع مالی را یکی از راهکارهای وزارت ورزش و جوانان در این زمینه دانست و افزود: این کار را از فدراسیون فوتبال آغاز کردهایم. باید سامانهای ایجاد شود که تمام رفتارهای مالی در آن ثبت و قابل رصد باشد. این فرآیند در آینده نزدیک برای سایر فدراسیونها نیز اجرایی خواهد شد. کار سیستمی زمینه رانت و فساد را کاهش میدهد و موجب استقرار انضباط مالی در ورزش میشود.
سبحانیان: اشتباهات گذشته فدراسیونها را گروگان نمیگیریم
سید محمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور نیز در جمعبندی این نشست، تعامل این سازمان با وزارت ورزش و جوانان طی دو سال اخیر را مثبت ارزیابی کرد و گفت: خوشبختانه در قوانین مالیاتی ظرفیتهای مناسبی برای کمک به ورزش وجود دارد و منابعی که طی یکی دو سال اخیر در این حوزه اختصاص یافته، در مقایسه با بسیاری از دستگاههای مشابه قابل توجه بوده است. ممکن است در حوزه اجرا ابهاماتی وجود داشته باشد که تلاش خواهیم کرد آنها را برطرف کنیم.
وی در واکنش به موضوع بدهیها و جرایم مالیاتی انباشته برخی فدراسیونهای ورزشی که به سنوات گذشته مربوط میشود، اظهار کرد: رویکرد ما این است که با مودیانی مانند فدراسیونهای ورزشی که ماهیتی عمومی و حاکمیتی دارند، تعامل داشته باشیم و اشتباهات گذشته را گروگان نگیریم.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور افزود: باشگاههای استقلال و پرسپولیس نیز در گذشته با مشکلات مالیاتی پیچیدهای مواجه بودند که سالها ادامه داشت، اما با تعامل صورتگرفته بخش مهمی از این مشکلات برطرف شد. در مورد فدراسیونهای ورزشی نیز همین رویکرد را دنبال خواهیم کرد؛ البته انتظار ما این است که رویههای گذشته اصلاح شود و در آینده فعالیتهای مالی در چارچوب ضوابط قانونی انجام گیرد.
سبحانیان همچنین آمادگی سازمان امور مالیاتی کشور را برای برگزاری دورههای آموزشی ویژه مدیران و مسئولان مالی حوزه ورزش اعلام کرد و گفت: این آموزشها میتواند به رفع ابهامات مربوط به صدور صورتحسابهای الکترونیکی، تکالیف مالیاتی و افزایش آگاهی مدیران مالی فدراسیونها و مجموعههای ورزشی کمک کند.
بر اساس این گزارش روسا و نمایندههای فدراسیونهای نابینایان و کم بینایان، اتومبیلرانی و موتورسواری، تیراندازی، بدنسازی و پرورش اندام در این نشست حضور داشتند.