باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی-مجری طرحهای اشتغالزایی بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در استان قم، درباره حمایت های این بنیاد برای بازگشت سریع کسبوکارها به چرخه اقتصاد در گفتگو با خبرنگار ما گفت: در پی خسارتهای وارد شده به جمعی از واحدهای تجاری خرد استان قم در جریان ناآرامیهای اخیر، بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) با ورود سریع به میدان، فرآیند جبران خسارت و حمایت از صاحبان این مشاغل را کلید زد.
حسن سلطانی افزود:در جریان جنگ اخیر حدود ۷۶ واحد تجاری خرد در قم آسیب دیدند و بنیاد برکت بلافاصله پس از وقوع حادثه، اقدامات حمایتی خود را در قالب پرداخت تسهیلات قرضالحسنه آغاز کرد.
وی با اشاره به این اقدام گفت: وقتی خسارت جنگی رخ داد، تیم ما همان لحظه وارد عمل شد. اجازه ندادیم فرآیند اداری، زمانی طولانی ببرد. اولویت ما این بود که صاحبان این مشاغل سریعتر نفس بکشند و چرخ کسبوکارشان دوباره بچرخد.
وی با اشاره به رقم تسهیلات پرداختشده تصریح کرد: تا این مرحله، ۳۸۰ میلیارد ریال تسهیلات قرضالحسنه به این واحدها رسیده است. این عدد فقط یک رقم نیست؛ پشتش تلاش برای برگرداندن امید و معیشت به کسبهای است که آسیب دیدهاند.
سلطانی با تأکید بر تداوم این حمایتها گفت: ما اینجا متوقف نمیشویم. هر واحد آسیبدیدهای که شرایط دریافت تسهیلات را داشته باشد، در نوبت حمایت قرار میگیرد. هدف این است که هیچ کسبوکار خردی بهخاطر این حادثه، میدان را خالی نکند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: حمایت از مشاغل خرد و آسیبدیده از جنگ در استان قم،به یکی از اولویتهای اقتصادی استان تبدیل شده است؛ با سادهسازی فرآیندها و کاهش زمان پرداخت، تلاش میکنیم این واحدها در کوتاهترین زمان ممکن به چرخه فعالیت اقتصادی استان برگردند. بنیاد برکت در کنار آسیبدیدگان تا آخرین مرحله. میماند.