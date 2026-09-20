قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا به چراغ سبز برخی کشور‌های منطقه به مقامات آمریکایی در نشستی مشترکی در یکی از کشور‌های اروپایی برای از سرگیری اقداماتی علیه ایران واکنش نشان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا با اشاره به چراغ سبز برخی کشور‌های منطقه به مقامات آمریکایی در نشستی مشترکی در یکی از کشور‌های اروپایی برای از سرگیری اقداماتی علیه ایران تصریح کرد: هشدار می‌دهیم چنانچه آمریکا علیه ایران خطایی مرتکب شود، تمامی مراکز استقراری و منافع آن کشور در منطقه، بدون هیچ‌گونه محدودیت و ملاحظه‌ای، هدف حملات مستمر، موثر و دردناک قرار خواهد گرفت.

متن اطلاعیه قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص) به شرح زیر است:

«براساس اطلاعات دریافتی، آمریکای جنایتکار در پی پوشش شکست‌ها و دست‌یابی به دستاورد‌های کاذب در جنگی که با اتکا به دروغ و صحنه‌سازی صهیونیست‌ها آغاز و با فریب و حیله استمرار یافته است، بار دیگر تصمیم گرفته است با چراغ سبز برخی کشور‌های منطقه، در نشست مشترکی در یکی از کشور‌های اروپایی، اقداماتی علیه ایران اسلامی را از سر بگیرد.

هشدار می‌دهیم چنانچه آمریکا علیه ایران اسلامی خطایی مرتکب شود، تمامی مراکز استقراری و منافع آن کشور در منطقه، بدون هیچ‌گونه محدودیت و ملاحظه‌ای، هدف حملات مستمر، موثر و دردناک قرار خواهد گرفت.

اخطار می‌دهیم چنانچه کشور‌های منطقه با تداوم سیاست دوگانه در قبال جمهوری اسلامی ایران، با تجاوز شیطان بزرگ به ایرانِ اسلامی و مقتدر همسو شوند، همگی در این شرارت شریک تلقی شده و دیگر نمی‌توانند از نیرو‌های مسلح قدرتمند ایران انتظار خویشتنداری یا نجابت را داشته باشند.»

برچسب ها: قرارگاه خاتم الانبیاء ، آمریکا
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