باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - عبدالفتاح السیسی، رئیسجمهور مصر، روز یکشنبه در دیدار با جان راتکلیف، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا)، درباره تحولات منطقه، بحران ایران، مسئله فلسطین و وضعیت سودان گفتوگو کرد.
این دیدار با حضور حسن رشاد، رئیس دستگاه اطلاعات مصر، برگزار شد. السیسی در این دیدار بر حمایت کامل قاهره از تلاشها برای دستیابی به توافقی جامع با هدف پایان دادن به بحران ایران تأکید کرد؛ توافقی که به گفته وی، میتواند به بازگشت امنیت و ثبات به منطقه و تضمین آزادی کشتیرانی بینالمللی کمک کند.
رئیسجمهور مصر همچنین بر موضع ثابت این کشور در حمایت از امنیت و حاکمیت کشورهای عربی و مخالفت با هرگونه تعرض به آنها تأکید کرد. وی خواستار حلوفصل بحرانهای منطقه از مسیرهای سیاسی و دیپلماتیک و بررسی ریشههای این بحرانها شد؛ بهگونهای که حاکمیت، وحدت و تمامیت ارضی کشورها حفظ شود.
در بخش دیگری از این دیدار، تحولات مربوط به مسئله فلسطین مورد بررسی قرار گرفت. السیسی بر اهمیت اجرای کامل مرحله دوم طرح رئیسجمهور آمریکا برای تثبیت آتشبس در نوار غزه تأکید و از تلاشهای میانجیگران برای دستیابی به نقشه راهی در راستای اجرای این مرحله قدردانی کرد.
بحران سودان نیز از دیگر محورهای گفتوگوی السیسی و راتکلیف بود. رئیسجمهور مصر بر حمایت قاهره از وحدت و ثبات سودان و حفظ نهادهای قانونی و ملی این کشور تأکید کرد.
راتکلیف نیز از نقش فعال مصر در حمایت از امنیت و ثبات در قاره آفریقا قدردانی کرد و بر اهمیت تداوم هماهنگی و رایزنی میان نهادهای ذیربط دو کشور، بهویژه درباره بحران سودان، تحولات سومالی، منطقه شاخ آفریقا و امنیت کشتیرانی بینالمللی تأکید کرد.
رئیس سیا گفت تداوم این همکاریها میتواند تلاشهای دو کشور برای مقابله با چالشهای امنیتی و ژئوپلیتیکی، گروههای تروریستی و جرایم سازمانیافته را تقویت کند.
منبع: اسکای نیوز