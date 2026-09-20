بازخوانی یک پرونده جنایی؛حس عجیب برای کشف قتل پیرمرد
باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وزارت بهداشت غزه در تازهترین گزارش روزانه خود اعلام کرد طی ۲۴ ساعت گذشته اجساد سه نفر که در حملات اسرائیل شهید شدهاند به بیمارستانهای این منطقه منتقل شده و ۲۱ نفر دیگر نیز زخمی شدهاند.
بر اساس این گزارش، از زمان برقراری آتشبس در اکتبر سال گذشته تاکنون دستکم هزار و ۳۹۳ نفر شهید و چهار هزار و ۸۲۲ نفر زخمی شدهاند.
وزارت بهداشت غزه همچنین اعلام کرد از آغاز جنگ در اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون دستکم ۷۳ هزار و ۹۱۰ نفر شهید و ۱۷۴ هزار و ۹۳۵ نفر دیگر زخمی شدهاند.
این وزارتخانه افزود هزاران فلسطینی همچنان زیر آوار ساختمانهای ویرانشده مدفون هستند.
منبع: الجزیره