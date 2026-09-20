رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، با اشاره به وضعیت تدوین استاندارد‌ها در کشور گفت: تاکنون حدود ۳۵ هزار عنوان استاندارد ملی در حوزه‌های مختلف تدوین و منتشر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرزانه انصاری در این نشست تخصصی که با هدف هم‌اندیشی درباره رویکرد‌های نوین در حوزه استانداردسازی برگزار شد، ابعاد و الزامات تحول در نظام استانداردسازی کشور و حرکت به سمت استقرار نظام مقررات فنی مبتنی بر استاندارد را مورد تاکید قرار داد.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، با اشاره به وضعیت تدوین استاندارد‌ها در کشور افزود: تاکنون حدود ۳۵ هزار عنوان استاندارد ملی در حوزه‌های مختلف تدوین و منتشر شده است که بیش از ۱۲۰۰ عنوان آن مشمول مقررات اجرای اجباری است. با این حال، تحولات اقتصادی، فناوری و الزامات تجارت بین‌المللی، ضرورت بازنگری در سازوکار‌های تنظیم‌گری، نظارت و ارزیابی انطباق را بیش از پیش آشکار کرده است.

وی با تشریح ضرورت حرکت به سمت نظام مقررات فنی مبتنی بر استاندارد تصریح کرد: در بسیاری از نظام‌های نوین تنظیم‌گری، الزامات قانونی از طریق مقررات فنی تعیین می‌شود و استاندارد‌ها می‌توانند به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزار‌های فنی برای تحقق این الزامات مورد استفاده قرار گیرند.

 انصاری گفت: حرکت نظام استانداردسازی کشور در این مسیر، زمینه ارتقای کارآمدی تنظیم‌گری و همسویی بیشتر با الزامات تجارت بین‌المللی را فراهم خواهد کرد.

وی با اشاره به آثار این رویکرد گفت: گذار از رویکرد الزام مستقیم استاندارد‌ها به سمت نظام مقررات فنی مبتنی بر استاندارد می‌تواند به روان‌سازی فرآیند‌های تولید و تجارت، کاهش الزامات و کنترل‌های موازی، هدفمند شدن نظارت‌ها و رفع موانع غیرضروری کمک کند و در نهایت، زمینه تسهیل تجارت داخلی و بین‌المللی را فراهم آورد.

وی موفقیت در اجرای این تحول را نیازمند همکاری همه دستگاه‌های ذی‌ربط دانست و تأکید کرد: استقرار نظام مقررات فنی، پروژه‌ای صرفاً سازمانی نیست و تحقق آن نیازمند هماهنگی، هم‌افزایی و مسئولیت‌پذیری مشترک دستگاه‌های اجرایی، وزارتخانه‌ها و نهاد‌های تنظیم‌گر است تا الزامات فنی متناسب با ویژگی‌ها و ریسک‌های هر حوزه، به‌صورت دقیق، کارآمد و اثربخش تدوین و اجرا شود.

در بخش دیگری از این نشست، اعضای حقیقی شورای عالی استاندارد ضمن استقبال از رویکرد جدید سازمان در زمینه استقرار نظام مقررات فنی، دیدگاه‌ها و ملاحظات کارشناسی خود را درباره الزامات و نحوه اجرای این طرح مطرح کردند. همچنین، موضوعات و مسائل دیگری که قابلیت طرح در دستور کار شورای عالی استاندارد آتی را دارند، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضای حقیقی شورا و رئیس سازمان درباره ابعاد، الزامات و ملاحظات مرتبط با آنها به تبادل نظر پرداختند.

منبع: سازمان ملی استاندارد ایران

برچسب ها: سازمان ملی استاندارد ، استانداردها
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