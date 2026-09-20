هشدار تحلیلگر سیا درباره بحران سوخت در آمریکا! + فیلم

بازخوانی یک پرونده جنایی؛حس عجیب برای کشف قتل پیرمرد
باشگاه خبرنگاران جوان - لری جانسون، تحلیلگر سابق سیا گفت: آمریکاییها فقط دارند تلاش میکنند وضعیت را بهتر از واقعیت جلوه دهند؛ همان اصطلاحی که میگویند خوک را آرایش میکنند تا زیباتر به نظر برسد. این جنگ فوقالعاده پرهزینه است. اثر آن را در قیمت گازوئیل، بنزین و سوخت هواپیما میبینیم. بهویژه گازوئیل و سوخت هوانوردی با کمبود مواجهاند.
این کمبود ادامه پیدا خواهد کرد و قیمتها هم همچنان بالا خواهند رفت. موضوع این است که ما با کمبود بنیادی گازوئیل و سوخت هوانوردی مواجه هستیم. بنابراین این کمبود در کل سیستم وجود دارد.