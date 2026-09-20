باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فهیمه اقبالی - حسین دیوسالار صبح امروز (۲۹ شهریور ماه) در نشست خبری هفته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه، با اشاره به اهمیت دیپلماسی فرهنگی در روابط میان ملت‌ها و کشور‌ها اظهار کرد: روابط بین‌الملل دارای مؤلفه‌های مختلفی از جمله سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است، اما دیپلماسی فرهنگی و قدرت نرم از عناصر مهم و اثرگذار در تعاملات بین‌المللی به شمار می‌رود.

وی افزود: دیپلماسی فرهنگی می‌تواند به تحکیم، تعمیق و ماندگاری روابط میان ملت‌ها کمک کند؛ زیرا زمانی که ملت‌ها از دریچه فرهنگ و هنر با یکدیگر آشنا می‌شوند و روایت‌های درست از یکدیگر دریافت می‌کنند، زمینه برای توسعه سایر روابط نیز فراهم می‌شود.

ایران از ظرفیت‌های گسترده روایتگری برخوردار است

معاون توسعه همکاری‌های علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با تأکید بر ظرفیت‌های فرهنگی و تمدنی ایران گفت: ایران اسلامی از ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه فرهنگ، هنر، تمدن، تاریخ، شعر و ادبیات برخوردار است و این ظرفیت‌ها امکان ارتباط مؤثر با ملت‌های مختلف جهان را فراهم می‌کند.

دیوسالار ادامه داد: در کنار این میراث تاریخی و تمدنی، باید ایران معاصر را نیز معرفی کنیم؛ ایرانی که دارای گفتمان صلح، برادری، برابری، دوستی ملت‌ها، پرهیز از جنگ، مقاومت و ایستادگی است و در کنار توسعه، پیشرفت، علم، فناوری و ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی، می‌تواند تصویر جامعی از ایران امروز را به مخاطبان بین‌المللی ارائه دهد. در این رویداد مهم باید در کنار قدرت اقتصادی، نظامی و اجتماعی، قدرت فرهنگی و هنری کشور را نیز به‌درستی به مخاطبان جهانی معرفی کنیم.

روابط فرهنگی ایران و روسیه در مسیر توسعه راهبردی

معاون سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با اشاره به برگزاری هفته‌های فرهنگی ایران و روسیه در سال‌های گذشته گفت: هفته فرهنگی روسیه در ایران و هفته فرهنگی ایران در روسیه، صرفاً اقدامات نمادین و محدود به یک دوره زمانی نیستند، بلکه در چارچوب روابط راهبردی و کلان دو کشور تعریف می‌شوند. همکاری‌های فرهنگی و هنری نیز باید متناسب با این روابط راهبردی توسعه پیدا کند و در کنار سایر مؤلفه‌های تعاملات ایران و روسیه پیش برود.

دیوسالار اعلام کرد: در همین چارچوب، از ۹ تا ۱۴ مهرماه سلسله برنامه‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روسیه برگزار خواهد شد؛ رویدادی که با گستردگی بیشتر از دوره‌های گذشته، می‌تواند الهام‌بخش روابط دو ملت ایران و روسیه در عرصه‌های مختلف باشد.

کاروان ۱۶۸ نفره «میناب» راهی روسیه می‌شود

وی با اشاره به نقش قرارگاهی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در برگزاری این رویداد اظهار کرد: برگزاری هفته فرهنگی ایران در روسیه نیازمند استفاده از ظرفیت‌های مختلف فرهنگی، هنری و علمی کشور بود و سازمان تلاش کرد ظرفیت‌های دستگاه‌های مختلف را در کنار یکدیگر قرار دهد.

معاون توسعه همکاری‌های علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گفت: در این رویداد، کاروان ۱۶۸ نفره «میناب» شامل اندیشمندان، استادان دانشگاه، هنرمندان، فعالان فرهنگی و هنری، فعالان حوزه صنایع خلاق و صادرات فرهنگی حضور خواهند داشت.

وی افزود: نام این کاروان به یاد شهدای مظلوم دانش‌آموز و با هدف ادای دین به آنان انتخاب شده است و اعضای آن تلاش خواهند کرد روایتگر و تصویرساز ایران اسلامی و «ایران جان» در روسیه باشند.

دیوسالار از همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت امور خارجه، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت ورزش و جوانان، سازمان صداوسیما، کتابخانه ملی، بنیاد سعدی، حوزه هنری، سازمان تبلیغات اسلامی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، بنیاد رودکی، بنیاد پویانمایی، بنیاد بازی‌های رایانه‌ای، موزه هنر‌های معاصر، فرهنگستان هنر، مؤسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین‌المللی الهدی و دیگر دستگاه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی و هنری کشور در برگزاری این رویداد قدردانی کرد.

وی یکی از ویژگی‌های مهم این دوره را گستره جغرافیایی برنامه‌ها عنوان کرد و گفت: برخلاف رویه معمول که هفته‌های فرهنگی عمدتاً در پایتخت کشور‌ها و نهایتاً یک شهر دیگر برگزار می‌شود، به دلیل اهمیت روابط ایران و روسیه، این دوره در چهار شهر روسیه برگزار خواهد شد.

دیوسالار افزود: برنامه‌ها در سن‌پترزبورگ، مسکو، قازان و آستاراخان برگزار می‌شود و در هر شهر متناسب با ظرفیت‌ها و اقتضائات آن، مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی، هنری، علمی و تخصصی پیش‌بینی شده است. این تنوع جغرافیایی یکی از ویژگی‌های متمایز هفته فرهنگی ایران در روسیه است و تلاش شده ظرفیت فرهنگی ایران به مخاطبان گسترده‌تری در این کشور معرفی شود.

برگزاری برنامه‌ها در ۱۳ عرصه فرهنگی و هنری

معاون توسعه همکاری‌های علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با اشاره به تنوع برنامه‌های این دوره گفت: این هفته فرهنگی در بیش از ۱۳ عرصه و موضوع متنوع برگزار خواهد شد که هر کدام نیز زیرمجموعه‌های متعددی دارند.

وی از برپایی غرفه ویژه معرفی رهبر شهید، نمایشگاه فرهنگی و هنری در حدود ۲۰ رشته، هنر‌های تجسمی، نقاشی، خوشنویسی، فرش و دیگر جلوه‌های فرهنگی و تمدنی ایران خبر داد.

دیوسالار ادامه داد: یکی از برنامه‌های مهم، حضور اعضای ارکستر موسیقی ملی ایران است که حدود ۶۰ هنرمند در قالب این برنامه حضور خواهند داشت و اجرا‌های آنان در شهر‌های مسکو، قازان و سن‌پترزبورگ برگزار می‌شود.

وی افزود: اجرای ارکستر موسیقی ملی ایران در تالار بالشوی مسکو نیز پیش‌بینی شده است؛ رویدادی که از منظر فرهنگی و هنری اهمیت ویژه‌ای دارد و می‌تواند فراتر از مخاطبان روسیه، توجه مخاطبان عرصه بین‌المللی را نیز به خود جلب کند.

پیوند هنر و اندیشه در هفته فرهنگی ایران

دیوسالار یکی دیگر از ویژگی‌های این دوره را همزمانی برنامه‌های هنری با نشست‌های علمی و دانشگاهی دانست و گفت: برخلاف برخی دوره‌های گذشته که برنامه‌های هنری و نشست‌های علمی به شکل جداگانه برگزار می‌شد، در این دوره حدود ۶ نشست علمی و دانشگاهی در مسکو، سن‌پترزبورگ و قازان پیش‌بینی شده است. در بخشی از این نشست‌ها، وزیر فرهنگ و مسئولان فرهنگی دو کشور نیز حضور خواهند داشت و گفت‌و‌گو‌هایی با دانشگاه‌های روسیه انجام خواهد شد.

هفته فیلم، پویانمایی و امضای توافق تولید مشترک سینمایی

معاون توسعه همکاری‌های علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی از برگزاری هفته فیلم و پویانمایی و اکران آثار سینمایی ایران در شهر‌های مختلف روسیه خبر داد و گفت: در جریان این سفر، پس از حدود سه سال پیگیری، توافقنامه همکاری مشترک در زمینه تولیدات سینمایی نیز به امضا خواهد رسید.

وی افزود: هفته دوستی کودک و نوجوان نیز در کنار هفته فرهنگی ایران برگزار خواهد شد و برنامه‌های ویژه‌ای برای این گروه سنی در نظر گرفته شده است.

برگزاری کمیته فرهنگی کمیسیون مشترک ایران و روسیه

دیوسالار از برگزاری کمیته فرهنگی کمیسیون مشترک همکاری‌های ایران و روسیه با حضور و ریاست وزیران فرهنگ دو کشور خبر داد و گفت: این نشست یکی از برنامه‌های مهم هفته فرهنگی خواهد بود و می‌تواند زمینه همکاری‌های فرهنگی و هنری آینده دو کشور را تقویت کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی شهر قازان اظهار کرد: با توجه به اینکه قازان به عنوان یکی از مراکز مهم جهان اسلام شناخته می‌شود و در چارچوب رایزنی‌های انجام‌شده، برنامه‌های ویژه‌ای با محوریت سال «نبی رحمت» در این شهر برگزار خواهد شد.

معاون سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی افزود: موسیقی، نمایشگاه فرهنگی و هنری، همایش و نشست علمی از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در قازان است.

حضور صنایع خلاق، بازی‌های رایانه‌ای و ورزش‌های باستانی

دیوسالار گفت: حوزه بازی‌های رایانه‌ای، لباس اقوام و پوشش ایرانی و همچنین ورزش‌های باستانی نیز از دیگر بخش‌های هفته فرهنگی ایران در روسیه خواهد بود. در حوزه صادرات فرهنگی و صنایع خلاق نیز نشست‌های تخصصی و B۲B با هدف ایجاد زمینه همکاری‌های بلندمدت میان فعالان ایرانی و روسی برگزار خواهد شد.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای امضای تفاهمنامه میان کتابخانه ملی ایران و مرکز مطالعات میراث مکتوب اسلام و ایران در سن‌پترزبورگ خبر داد.

تلاش برای تبدیل هفته فرهنگی به جریان دیپلماسی فرهنگی

معاون توسعه همکاری‌های علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در جمع‌بندی سخنان خود گفت: تلاش ما این است که هفته فرهنگی ایران را از یک اقدام نمادین یا صرفاً نمایشگاهی فراتر ببریم و آن را به یک جریان دیپلماسی فرهنگی و سکوی همکاری‌های جدی فرهنگی میان ایران و روسیه تبدیل کنیم. این رویداد می‌تواند الگویی برای اقدامات فرهنگی گسترده‌تر ایران در سایر کشور‌ها و مناطق جهان باشد و ظرفیت‌های فرهنگی، هنری، علمی، تمدنی و صنایع خلاق کشور را در عرصه بین‌المللی به نمایش بگذارد.

دیوسالار در پایان با قدردانی از همه دستگاه‌ها و مجموعه‌های مشارکت‌کننده در برگزاری هفته فرهنگی ایران در روسیه گفت: امید است کاروان «مینا ۱۶۸» بتواند گامی هرچند کوچک در معرفی، روایتگری و تصویرسازی از ایران عزیز، ایران اسلامی و «ایران جان» در میان مردم روسیه باشد.