رکوردگیری تیم جوانان پارادوومیدانی ایران برای انتخاب نفرات اعزامی به مسابقات ژیمنازیاد برزیل، دوشنبه ۳۰ شهریور در ورزشگاه شهید شیرودی برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - رکوردگیری تیم جوانان دختران و پسران پارادوومیدانی ایران با هدف ارزیابی آمادگی ورزشکاران و انتخاب نفرات اعزامی به مسابقات دانش‌آموزی ژیمنازیاد برزیل، روز دوشنبه ۳۰ شهریور در مجموعه ورزشی شهید شیرودی تهران برگزار خواهد شد.

در این مرحله، ورزشکاران جوان پارادوومیدانی در مواد مختلف به رقابت و ارزیابی خواهند پرداخت و عملکرد آنها برای بررسی شرایط فنی و انتخاب نفرات اعزامی به این رقابت‌ها مورد توجه کادر مربوطه قرار خواهد گرفت.

همچنین نمایندگان فدراسیون ورزش دانش‌آموزی و سازمان آموزش و پرورش استثنایی در این رکوردگیری حضور خواهند داشت و روند ارزیابی ورزشکاران را از نزدیک دنبال می‌کنند.

این رکوردگیری یکی از مراحل انتخاب و آماده‌سازی تیم جوانان پارادوومیدانی ایران برای حضور در مسابقات ژیمنازیاد برزیل به شمار می‌رود.

برچسب ها: پارادومیدانی ، ورزش
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