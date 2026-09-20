فرمانده قرارگاه سیدالشهدا(ع) سپاه گفت: در جنگ ۴۰ روزه بیش از ۲۰ پهپاد دشمن را در اصفهان ساقط کردیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار جواد استکی در دویست و سی و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با تأکید بر نقش مردم در پشتیبانی از کشور و نیروهای مسلح گفت: رزمندگان ما اگر امروز میجنگند و آماده هستند، دلگرمیشان به پشتیبانی مردم است و حضور مردم در میدان با وجود تورم و فشارهای مضاعف، یک کار عادی نیست.
وی با اشاره به حمایتهای شورای شهر و شهرداری اصفهان از نیروهای مسلح اظهار کرد: مجموعه شهرداری در کمک به آواربرداریها، بازسازی، خدمترسانی به مردم آسیبدیده در منازل و محل کسبوکار و همچنین پشتیبانی از موکبها اقدامات ارزندهای انجام داده است.
فرمانده قرارگاه منطقهای سیدالشهدا (ع) افزود: وظیفه ما در نیروهای مسلح جنگیدن با دشمن است، اما مردم وظیفهای برای حضور در خط مقدم ندارند و این حضور یک کار عاشقانه است. مسئولان از رئیسجمهور و استاندار تا علما باید فرش قرمز برای این مردم پهن کنند.
استکی با بیان اینکه بیش از ۳۱ میلیون نفر برای جانفشانی در راه کشور اعلام آمادگی کردهاند، گفت: در حال ساماندهی این افراد هستیم، اما تعداد داوطلبان آنقدر زیاد است که انتخاب آنها مشکل است، البته برخی جوانان نیاز به راهنمایی و ریشهیابی مشکلاتشان دارند، اما به لطف همین مردم بر دشمن پیروز شدهایم.
وی ادامه داد: مردمی بودن حکومت جمهوری اسلامی باعث حفظ تابآوری کشور در برابر هجمههای سیاسی، دفاعی، اقتصادی و امنیتی شده است و این موضوعی است که اندیشکدههای دشمن نیز به آن اذعان دارند.
فرمانده قرارگاه منطقهای سیدالشهدا (ع) با اشاره به تجربیات دوران دفاع مقدس تصریح کرد: در سال ۵۸ امام خمینی (ره) فرمان دادند و رزمندگان برای مقابله با ضدانقلاب در کردستان حضور یافتند و پیروز شدیم. در دفاع مقدس نیز زمانی که بسیج و مردم وارد صحنه جنگ شدند، میدان نبرد به نفع جمهوری اسلامی تغییر کرد و عملیاتهای موفقی مانند فتحالمبین و ثامنالائمه رقم خورد.
استکی گفت: خداوند در دفاع مقدس مانند جنگ بدر، الطاف خفیه خود را شامل حال ما کرد و نمونه عینی آن آزادسازی خرمشهر بود؛ جایی که دشمن با ۳۰ هزار نیرو در خرمشهر مستقر بود، اما عنایت خدا باعث پیروزی ما شد. دفاع مقدس بعد از هشت سال ادامه دارد و جنگ امروز نیز در ادامه همان راه است.
وی با بیان اینکه دشمن در جنگ با ایران دستوپا میزند، اظهار کرد: استکبار جهانی در رأس این جنگ قرار دارد و رژیم صهیونیستی به دنبال اهدافی از جمله ترور رهبر و فرماندهان و اشغال و تجزیه کشور است.
استکی با اشاره به تحولات اخیر افزود: اسرائیل و آمریکا در دو جنگ اخیر شکست خوردهاند، چرا که تقاضای آتشبس کردند. آنها تصور میکردند با اغتشاشات میتوانند نظام را براندازی کنند، اما این نظام ریشه در مردم دارد و همبستگی میان مردم و حاکمیت در این سطح بیسابقه است.
وی ادامه داد: دشمن در اغتشاشات و جنگهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه به اهداف خود نرسید و امروز هدفشان باز کردن تنگه هرمز است، اما نیروها و ناوهای آنها بازمیگردند و پایگاههایشان در کویت، بحرین، امارات و عربستان نابود شده است. این پیروزی ناشی از حکمت و رهبری امام خامنهای و وحدت مردم، کشور و نیروهای مسلح است.
فرمانده قرارگاه منطقهای سیدالشهدا (ع) تأکید کرد: دشمن همه روشها را علیه ایران به کار برد، اما موفق نشد. مسائل حقوق بشر و هستهای تنها بهانه است؛ دشمن با اصل ایران مخالف است و میخواهد اصلاً ایرانی نباشد.
استکی گفت: تسلیم فایده ندارد؛ کشورهایی مانند سوریه و لیبی که تسلیم شدند وضعیت خوبی ندارند، اما کسانی که مقاومت کردند پیروز شدند؛ مانند یمن که پوزه آمریکا و عربستان را به خاک مالید و این ناشی از الگو گرفتن از هشت سال دفاع مقدس و تکیه بر ایمان و قدرت خداست.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد پدافند اصفهان اشاره کرد و افزود: در جنگ ۴۰ روزه بیش از ۲۰ پهپاد دشمن را در اصفهان ساقط کردیم، در حالیکه در جنگ ۱۲ روزه ۲ پهپاد ساقط کردیم و این ناشی از تلاش و ابتکار جوانان ماست.
استکی بیان کرد: اصفهان در اوج پدافند قرار دارد و تلاش زیادی برای بهروزرسانی این تجهیزات انجام شده است. اف ۳۵ در لبه فناوری دنیا قرار دارد، اما ما با خرد جمعی سامانههای خود را ارتقا دادیم و این جنگنده را ساقط کردیم.
فرمانده قرارگاه منطقهای سیدالشهدا (ع) خاطرنشان کرد: ما از نظر موشک نیز هیچ کمبودی نداریم و جا دارد از همه تلاشگران هوا و فضا تقدیر و تشکر کنیم.
منبع تسنیم