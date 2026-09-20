باشگاه خبرنگاران جوان؛ جوان؛ جواد فراهانی- استفاده از فناوری‌های هوش مصنوعی دیگر لزوماً نیازمند اشتراک پولی نیست؛ بسیاری از پلتفرم‌ها نسخه‌های رایگانی ارائه می‌دهند که برای طیف وسیعی از کاربرد‌ها مناسب‌اند، هرچند ممکن است محدودیت‌هایی در برخی قابلیت‌های خاص داشته باشند.

ChatGPT: دستیاری برای نوشتن و انجام کار‌های روزمره

ChatGPT یکی از برترین ابزار‌های هوش مصنوعی موجود است که به‌صورت رایگان در دسترس قرار دارد. این ابزار علاوه بر پاسخگویی به سوالات، کمک به برنامه‌نویسی، تحلیل اطلاعات و انجام کار‌های روزمره، در زمینه نوشتن، بازنویسی و خلاصه‌سازی محتوا نیز به کاربران یاری می‌رساند.

Gemini: تحقیق و کار با فایل‌ها

گوگل نسخه رایگانی از Gemini را ارائه می‌دهد که می‌توان از آن برای پاسخ به سوالات، تحلیل متن و فایل‌ها، کمک به تحقیقات و انجام وظایف گوناگون استفاده کرد. این ابزار همچنین به‌خوبی با اکوسیستم گوگل یکپارچه شده است و انتخابی کاربردی برای کسانی محسوب می‌شود که از خدمات این شرکت استفاده می‌کنند.

Claude: نوشتن و تولید محتوای طولانی

Claude گزینه‌ای عالی و رایگان برای نوشتن، ویرایش متن و مدیریت محتوا‌های طولانی است. همچنین می‌توان از آن برای خلاصه‌سازی اسناد، تحلیل اطلاعات و سازماندهی ایده‌ها استفاده کرد، هرچند نسخه رایگان آن محدودیت‌هایی در میزان استفاده دارد.

Canva AI: طراحی تصویر و محتوا

کانوا (Canva) مجموعه‌ای از ابزار‌های هوش مصنوعی را در پلتفرم طراحی خود ارائه می‌دهد. از این ابزار‌ها می‌توان برای ایده‌پردازی و خلق طرح‌ها، تصاویر و محتوای بصری استفاده کرد؛ ویژگی‌هایی که این پلتفرم را به گزینه‌ای ایده‌آل برای تولیدکنندگان محتوا، مدیران صفحات و صاحبان کسب‌وکار‌های کوچک تبدیل می‌کند.

Perplexity: جست‌و‌جو و دریافت پاسخ‌های مستند

Perplexity تجربه‌ای متمایز را از طریق جستجوی مبتنی بر هوش مصنوعی ارائه می‌دهد. این ابزار به کاربران امکان می‌دهد به اطلاعات و خلاصه‌هایی درباره طیف وسیعی از موضوعات دسترسی پیدا کنند و جایگزینی ارزشمند برای تکیه صرف بر موتور‌های جستجوی سنتی باشد.

ابزار‌های رایگان؛ همراه با محدودیت‌ها

اگرچه این سرویس‌ها امکان استفاده از هوش مصنوعی را بدون نیاز به اشتراک فراهم می‌کنند، اما نسخه‌های رایگان اغلب محدودیت‌هایی در تعداد درخواست‌ها یا دسترسی به قابلیت‌های پیشرفته دارند. برخی امکانات ممکن است نیازمند اشتراک پولی باشند؛ بنابراین، بهتر است به‌جای تکیه بر یک ابزار واحد برای همه موارد، ابزار مناسب را متناسب با کار خاصی که در دست دارید، انتخاب کنید.

منبع: الیوم السابع