باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حبیب اسداله نژاد مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: در شرایط کنونی عدم توازن بین عرضه و تقاضا منجر به مازاد تولید شده است که همین امر موجب شده تا مرغداران زیان های سنگینی را متحمل شوند.

به گفته وی، قیمت هر کیلو مرغ زنده ۱۸۰ تا ۱۹۰ هزار تومان است که کماکان ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان کمتر از نرخ واقعی عرضه می شود.



اسداله نژاد ادامه داد: در حال حاضر آمار درستی از میزان مازاد مرغ سطح کشور در اختیار نداریم، اما براساس برآوردهای صورت گرفته ۱۲۰ میلیون قطعه جوجه ریزی نیاز کشور را تامین می کند که از مهرماه امسال براساس مصوبات کارگروه برنامه ریزی تولید، میزان جوجه ریزی همین مقدار خواهد بود. اما در شرایط کنونی بدلیل عدم وجود بازار مصرف، مرغ برخی مرغداران به ۴ کیلو رسیده، از این رو نمی توان گفت که چه اتفاقاتی در کف سالن های مرغداری رخ داده است که امیدواریم خرید و جمع آوری ۳۰ هزار تن مرغ مازاد توسط پشتیبانی امور دام، ثبات را به بازار بازگرداند و مرغداران را از زیان خارج کند.

به گفته وی، برآوردها حاکی از آن است که در شهریور ۱۳۸ تا ۱۴۰ میلیون قطعه جوجه ریزی محقق شود که بنابراین تا ۱۵ آبان جوجه ریزی مازاد را خواهیم داشت، اما بدلیل آنکه آمار دقیقی از سرانه مصرف بعداز حذف ارز ترجیحی در اختیار نداریم، از این رو میزان مصرف به قدرت خرید خانوار بستگی دارد، اما به طور کلی پیش بینی می شود که جوجه ریزی ماهانه ۱۲۰ میلیون قطعه بخشی مازاد بر نیاز کشور باشد که باید به بازارهای هدف صادر شود.

اسداله نژاد اصلاح کالابرگ در راستای ارتقای قدرت خرید خانوار و تعدیل جوجه ریزی ها را راه حل تنظیم بازار مرغ اعلام کرد‌ و گفت: قیمت مولفه های تولید منطقی نیست و با این قیمت ها امکان ورود به بازارهای جهانی وجود ندارد و از طرفی مردم برای خرید این محصول پروتئینی دچار چالش می شوند.