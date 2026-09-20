سرپرست نخست‌وزیری یمن، هشدار داد در صورت تشدید تنش از سوی عربستان، دامنه واکنش‌های یمن ممکن است گسترش یابد و حتی فرودگاه‌های سعودی را هدف قرار دهد.

باشگاه  خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - محمد مفتاح، سرپرست نخست‌وزیر یمن، روز یکشنبه گفت این کشور در واکنش به هرگونه تشدید تنش از سوی عربستان، احتمالاً با هدف قرار دادن و تعطیل کردن فرودگاه‌های سعودی، واکنش نشان خواهد داد.

مفتاح گفت: «اگر دشمن سعودی تصور می‌کند می‌تواند با توسل به فریب و دروغ، برنامه‌های خود را پیش ببرد، دامنه معادلات ممکن است گسترش یابد و شاید به سطح بالایی از تشدید تنش برسد.»

وی افزود: «در این مرحله، ممکن است در نهایت فرودگاه‌های دشمن سعودی را تعطیل کنیم... ما می‌توانیم در پاسخ به تجاوز نظامی به خاک خود، هر تأسیساتی را هدف قرار دهیم. می‌توانیم چندین تأسیسات را هدف قرار دهیم.»

پس از حملات اخیر پهپادی انصارالله، گزارش‌ها حاکی از آن بود که فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض، پایتخت عربستان، روز گذشته مجبور به تعلیق پروازهای خود شد؛ این اقدام پس از آن صورت گرفت که ستونی از دود سیاه در حال برخاستن از محدوده فرودگاه مشاهده شد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: انصارالله یمن ، عربستان
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