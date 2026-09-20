برخی عادت‌ها و رفتار‌های روزمره وجود دارند که خطر تشکیل لخته خون را افزایش می‌دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - رادیون تارنوفسکی، متخصص خون‌شناسی (هماتولوژیست) روس، در گفت‌و‌گو با وب‌سایت روسی «لنتا» (Lenta)، کم‌تحرکی را یکی از عوامل اصلی خطر لخته شدن خون معرفی کرد. او اظهار داشت: «کم‌تحرکیِ طولانی‌مدت، یک عامل خطر روزانه برای ترومبوز وریدی (لخته شدن خون در سیاهرگ‌ها) محسوب می‌شود؛ چرا که برخی افراد ممکن است به دلیل سفر، عمل‌های جراحی یا آسیب‌دیدگی، ناچار باشند ساعت‌های متمادی در طول روز بی‌حرکت بمانند.»

وی افزود: «فهرست عوامل ایجادکننده این مشکل، علاوه بر مواردی همچون سن، سابقه لخته شدن خون، سرطان، بارداری و مصرف دارو‌های هورمونی خاص، شامل عادت‌هایی نظیر سیگار کشیدن، اضافه وزن و فقدان فعالیت بدنی نیز می‌شود.»

این پزشک همچنین خاطرنشان کرد که کم‌آبی بدن و مصرف ناکافی مایعات، نقش مهمی در تشکیل لخته خون دارند. او تأکید کرد که هیچ «قانون کلی و ثابتی» درباره میزان مصرف روزانه مایعات وجود ندارد که برای همه افراد یکسان باشد؛ بلکه نیاز بدن به آب به عواملی همچون وزن بدن، دمای هوا، سطح فعالیت، رژیم غذایی، بیماری‌های زمینه‌ای و دارو‌های مصرفی بستگی دارد.

تارنوفسکی برای پیشگیری از لخته شدن خون، افزایش فعالیت بدنی روزانه، کاهش مصرف غذا‌های پرچرب و سرشار از کربوهیدرات، و پرهیز از سیگار و الکل را توصیه می‌کند؛ چرا که این موارد برای سلامت قلب و عروق زیان‌بار هستند.

منبع: Lenta.ru

برچسب ها: لخته خونی ، سکته ، کم تحرکی ، ورزش کردن
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