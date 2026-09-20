باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - علی اصغر طهماسبی با اشاره به راهبرد اصلی استان مبنی بر تأمین پایدار گاز و صرفه‌جویی هوشمندانه گفت: مدیران باید برای حفظ تولید، اشتغال و معیشت مردم تلاش کنند و مشکلات اقتصادی نباید موجب توقف فعالیت واحد‌های تولیدی شود.

طهماسبی همچنین از رایزنی‌های مؤثر با دولت و بخش خصوصی برای تثبیت ذخایر گازی استان خبر داد.

وی در ادامه به موضوع مجوز‌های راکد اشاره کرد و گفت: طی یک سال گذشته بیش از ۶۵۰ پروانه که بین پنج تا ۱۲ سال بلااستفاده مانده بود، باطل شده است. این اقدام برای آزادسازی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری جدید در استان انجام شد.

استاندار گلستان با تأکید بر ضرورت توجه به مسئولیت اجتماعی سرمایه‌گذاران، افزود: منافع

فعالیت‌های اقتصادی باید در زندگی مردم و توسعه منطقه دیده شود و نیاز‌های است ظرفیت‌های کشاورزی و گردشگری گلستان سهم بیشتری در ایجاد ارزش افزوده و اشتغال داشته باشند.

علی‌اصغر طهماسبی با اشاره به منابع تسهیلات اشتغال تصریح کرد: برای ایجاد شغل پایدار لازم است سقف این تسهیلات افزایش یابد.

طهماسبی از معاون اقتصادی استانداری خواست: موضوع افزایش سقف تسهیلات را از طریق دولت و وزارتخانه‌های مربوط پیگیری کند.

طهماسبی همچنین بر ضرورت رصد مستمر بازار و خدمات توسط دستگاه‌های نظارتی تأکید کرد و گفت: هیچ منابعی از استان نباید در بخش اداری یا بانکی برگشت بخورد و مدیران باید روند جذب را به صورت مستمر رصد کنند.

وی با دعوت از مردم برای مشارکت در پویش‌های صرفه‌جویی انرژی خاطرنشان کرد: هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، رسانه‌ها و مردم، رمز عبور موفق از چالش‌های زمستان پیش رو است.