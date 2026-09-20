باشگاه خبرنگاران جوان - سید حمید صالحی روز یکشنبه با اشاره به وقوع یک نقص فنی غیرمنتظره در تاسیسات نیروگاهی سد دز، بیان کرد: بریدگی گیت شیر تخلیه اصلی سیستم دریناژ متصل به رودخانه در حالی که واحد‌های نیروگاهی این سد با حداکثر توان در حال تولید بودند، منجر به بازگشت حجم عظیمی از آب به داخل نیروگاه شد.

وی ادامه داد: این حادثه که می‌توانست به یک فاجعه بزرگ و آب‌گرفتگی کامل تجهیزات نیروگاه دز و خروج طولانی‌مدت نیروگاه از مدار تبدیل شود به لطف الهی و تجربه بالای متخصصان فنی این نیروگاه در کمترین زمان ممکن مدیریت شد.

مدیرعامل سد و نیروگاه دز اظهار کرد: وضعیت نیروگاه با کار جهادی و سرعت عمل بسیار بالای تیم فنی کمتر از یک ساعت، به حالت عادی بازگشت.

وی با بیان اینکه این عملیات دشوار، بار دیگر توان فنی، آمادگی عملیاتی و روحیه مسئولیت‌پذیری مثال‌زدنی مجموعه نیروگاه دز را به اثبات رساند، گفت: پس از شناسایی بُریدگی گیت، با هماهنگی سریع گروه بهره‌برداری و مرکز کنترل ملی، ابتدا بار نیروگاه به حداقل رسید و سپس به منظور ایمنی تجهیزات، خارج کردن واحد‌های نیروگاهی به صورت متوالی در دستور کار قرار گرفت.

صالحی ادامه داد: همزمان با مدیریت وضعیت واحد‌های نیروگاهی، تیم‌های تعمیراتی در یک اقدام جهادی، عملیات کنترل و تخلیه آب‌های نشتی را آغاز کردند.

وی اظهار کرد: خوشبختانه با سرعت عمل تیم‌های فنی، گیت شیر اصلی در کمتر از ۳۰ دقیقه تعویض شد و پس از تثبیت شرایط، تنها در مدت ۲۰ دقیقه، تمامی واحد‌ها با پایداری کامل و حداکثر توان دوباره وارد مدار تولید شدند.

به گزارش ایرنا، سد دز دارای هشت واحد با توان ۶۵ مگاواتی است که طی ۲ سال اخیر تاکنون پنج واحد نیروگاهی این سد به طور کامل بهینه و وارد مدار بهره برداری قرار گرفته است، با بهینه سازی تمام هشت واحد نیروگاهی در مجموع ۲۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق این نیروگاه افزوده می‌شود.

نیروگاه برق‌آبی دز فروردین امسال با ثبت رقمی بی‌سابقه در تولید انرژی، رکورد ۲ دهه اخیر خود از سال ۱۳۸۶ تاکنون را شکست.

نیروگاه دز با قرار گرفتن در نقطه ژرف شبکه تولید و توزیع برق وظیفه سنگینی در پایداری شبکه و استمرار تولید برق به ویژه در فصل تابستان دارد.

سد دز یک سد بتنی برق‌آبی است که بر روی رودخانه دز توسط یک کنسرسیوم ایتالیایی احداث شد؛ این سد ۱۲۵ هزار هکتار از اراضی پایین دست را آبیاری می‌کند و نقش مهمی در کنترل سیلاب‌های بالادست دارد. نیروگاه این سد دارای قدرت ۵۲۰ مگاوات است.

احداث سد دز در سال ۱۳۳۸ خورشیدی در کوه‌های زاگرس آغاز شد و در سال ۱۳۴۱ خورشیدی پایان یافت. دریاچه این سد ۶۵ کیلومتر طول و حدود ۶۰ کیلومترمربع مساحت دارد و گنجایش نهایی آن ۳.۳ میلیارد مترمکعب است.

این سد با ارتفاع ۲۰۳ متر در زمان ساخت خود به عنوان یکی از مرتفع‌ترین سد‌های جهان (ششمین سد جهان در زمان ساخت) شناخته می‌شد و در حال حاضر نیز پنجاهمین سد بلند دنیا در بین سد‌های ساخته شده و در دست ساخت است.

منبع ایرنا