باشگاه خبرنگاران جوان - سردار حسین حسن‌پور، فرمانده انتظامی گیلان در نشست تعاملی با مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان ضمن ادای احترام به مقام شهدای گرانقدر گفت: امنیت یک تولید جمعی و فراگیر است که بدون همراهی و آگاهی‌بخشی رسانه‌ها محقق نمی‌شود و صدا و سیما همواره یار و یاور پلیس در انعکاس تلاش‌های شبانه‌روزی خادمان مردم بوده است.

او با اشاره به تعیین شعار محوری «پلیس مجاهد، ملت مبعوث، ایران سرافراز» برای هفته انتظامی امسال افزود: امنیت فرایندی مستمر است؛ در همین راستا با همکاری صدا و سیمای مرکز گیلان، ویژه برنامه مستمر «حافظان امنیت» برای انعکاس اقدامات انتظامی و ارتقای حس امنیت روانه آنتن می‌شود.

فرمانده انتظامی گیلان همچنین با اشاره به حضور میلیونی مسافران در استان و تدابیر ویژه در محور‌های مواصلاتی و کلانتری‌ها، بر اهمیت هشدارها، اطلاع‌رسانی سریع و روایتگری اول از شگرد‌های مجرمان جهت پیشگیری از وقوع جرائم تاکید کرد.

تقی ربانی، مدیرکل صدا و سیمای مرکز گیلان نیز در این نشست رسانه ملی را سنگربان خط مقدم آگاهی‌بخشی و همراه همیشگی پلیس دانست و گفت: صداوسیمای مرکز گیلان با تمام ظرفیت‌های تولیدی، خبری و صدایی خود آماده است با تولید محتوا‌های پیشگیرانه، آموزش حقوق شهروندی، ارتقای فرهنگ ترافیک و تشریح راهکار‌های مقابله با سرقت، اقتدار و خادمی پلیس را منعکس کند.

او همچنین با تأکید بر ضرورت استمرار این همکاری‌ها افزود: نگاه ما به تعامل با پلیس، یک رویکرد راهبردی و بلندمدت است؛ از این‌رو تلاش می‌کنیم با بهره‌گیری از قالب‌های نوین برنامه‌سازی و استفاده از نظرات کارشناسان انتظامی، فضای گفت‌وگوی دوطرفه میان پلیس و مردم را تقویت کرده و ضمن انعکاس دغدغه‌های شهروندان، پاسخ‌های تخصصی خادمان امنیت را به گوش جامعه برسانیم تا شاهد ارتقای بیش از پیش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی باشیم.

در بخش دیگری از این جلسه، معاونان و رؤسای پلیس‌های تخصصی و مدیران صدا و سیما به بیان راهکار‌های عملیاتی جهت توسعه همکاری‌های مشترک و تولید مستند‌های آموزشی پرداختند.

منبع: مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان