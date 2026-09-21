مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: با توجه به آغاز کشت گسترده محصولات طی روز‌های آتی، تسریع در اعلام کشت امری ضروری است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علیقلی ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با تاکید بر اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات قبل از آغاز فصل کشت گفت: وزارت جهاد کشاورزی باید هرساله نرخ خرید گندم و محصولات اساسی را پیش از آغاز فصل کاشت سال زراعی جدید اعلام کند و بر همین اساس قیمت گندم در کمیته‌ های کارشناسی با توجه به عواملی چون نرخ تورم و افزایش هزینه های تولید در دست بررسی قرار دارد.

به گفته وی،  با توجه به آغاز فصل زراعی جدید در چند روز آینده به طور گسترده ضروری است جلسه شورای قیمت‌ گذاری به‌ سرعت تشکیل شود تا کشاورزان بتوانند با اطلاع از نرخ خرید نسبت به انتخاب محصول مورد نظر خود را کشت کنند.

ایمانی ادامه داد:  تامین نهاده‌های مورد نیاز بخش کشاورزی بویژه کودهای فسفات و پتاس امری ضروری است ، از این رو مصرف به موقع کود می‌تواند بر میزان عملکرد محصول و در نهایت میزان تولید ملی تاثیر داشته باشد.

مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران بر ضرورت تامین به‌ موقع سوخت مورد نیاز بخش کشاورزی در سال زراعی جدید تاکید کرد و گفت: هدف اصلی فراهم سازی بستری مناسب برای کشاورزان است تا بتوانند با بهره‌گیری از ملزومات و نهاده‌ های کافی سطحی از تولید گندم را در کشور رقم بزنند که نیاز داخلی کشور به این محصول تامین شود و نیازی به واردات نداشته باشیم.

برچسب ها: تولید گندم ، خرید تضمینی گندم
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