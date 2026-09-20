معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قم از دورکاری ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان در روزهای پنجشنبه تا پایان سال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -مرتضی رحمان‌نیا از اجرای برنامه دورکاری کارکنان ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان قم در روزهای پنجشنبه تا پایان سال خبر داد و اظهار کرد: این تصمیم با هدف مدیریت مصرف انرژی و افزایش بهره‌وری در مجموعه‌های اداری اتخاذ شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قم افزود: اجرای این طرح شامل مراکز خدمات‌رسان ضروری و واحدهای درمانی نمی‌شود و فعالیت مجموعه‌هایی که ارائه خدمت مستقیم به مردم دارند، بر اساس ضوابط و مصوبات مربوط ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: مبنای اجرای این برنامه، بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور درباره نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در نیمه دوم سال است و دستگاه‌های مشمول موظف‌اند تمهیدات لازم را برای اجرای آن فراهم کنند.

بر اساس این بخشنامه، ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی از ابتدای مهرماه تا پایان سال، از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ تعیین شده است.

منبع:استانداری قم

برچسب ها: استانداری قم ، ادارات قم
خبرهای مرتبط
نظارت بر مصرف انرژی در ادارات و مراکز آموزشی استان قم تشدید شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
عیادت رئیس دفتر مقام معظم رهبری در قم از آیت‌الله شبیری‌زنجانی
تخصیص بیش از ۳۳ همت برای توسعه حمل‌ونقل عمومی قم
پیگیری تعطیلی قم در سالروز وفات شهادت گونه حضرت معصومه(س) به کجا رسید؟
قطعی ۱۲ ساعته گاز فردا دوشنبه در بلوار بسیج قم
جبران خسارت جنگی ۷۶ واحد تجاری خرد در قم/ بازگشت سریع کسب‌وکارها به چرخه اقتصاد
آخرین اخبار
جبران خسارت جنگی ۷۶ واحد تجاری خرد در قم/ بازگشت سریع کسب‌وکارها به چرخه اقتصاد
پیگیری تعطیلی قم در سالروز وفات شهادت گونه حضرت معصومه(س) به کجا رسید؟
عیادت رئیس دفتر مقام معظم رهبری در قم از آیت‌الله شبیری‌زنجانی
قطعی ۱۲ ساعته گاز فردا دوشنبه در بلوار بسیج قم
تخصیص بیش از ۳۳ همت برای توسعه حمل‌ونقل عمومی قم
روایت بیش از ۲۰۰ شب ایستادگی در قم با زبان هنر + تصاویر
فشار نقدینگی بر تولید قم/ بانک‌ها پای کار بیایند
نواخته شدن نقاره‌ها در شب میلاد زکی آل محمد(ص) در حرم بانوی کرامت(س)+فیلم