پرونده تور جهانی تنیس با کسب عنوان نایب قهرمانی کسری رحمانی بسته شد تا نماینده کشورمان با این عنوان راهی بازی‌های آسیایی ناگویا شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه تور جهانی تنیس و در فینال این مسابقات کسری رحمانی برابر بنجامین ویلورث آمریکایی به میدان رفت که این بازی با برتری ۶ بر یک و ۶ بر ۴ حریف آمریکایی به پایان رسید.

با این نتیجه پرونده حضور تنیسور‌های ایرانی در تور جهانی تونس بسته شد و علی یزدانی به همراه کسری رحمانی با هدایت حمیدرضا نداف راهی بازی‌های آسیایی ناگویا خواهند شد.

گفتنی است تنیسور‌های ایرانی خود را برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا آماده می‌کنند، این تیم با ترکیب علی یزدانی، کسری رحمانی، مشکات‌الزهرا صفی و ماندگار فرزامی راهی این مسابقات خواهد شد. هدایت این تیم بر عهده حمیدرضا نداف و ارغوان رضایی است.

همچنین تیم ملی پدل آقایان و بانوان ایران نیز با ترکیب آریا روغنی، حامی گلستان، امیرمحمد جمشیدی، فرساد شاهی، زهرا کهریزی، صحابه فرد، صبا نجفی و ندا محمدتقی‌پور با هدایت داریوش صابر در این رویداد به میدان خواهد رفت.

برچسب ها: تور جهانی تنیس ، تنیس ، کسری رحمانی ، بازی‌های آسیایی
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