پلیس گیلان از دستگیری عاملان انتشار مطالب و محتوا‌های توهین‌آمیز، نامتعارف و تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی ۳ شهر این استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان – سرهنگ محمدرضا رحمانی، فرمانده انتظامی آستانه اشرفیه گفت: در پی پایش فضای مجازی توسط پلیس امنیت عمومی، ۲ نفر از عوامل انتشار محتوا و تصاویر نامتعارف شناسایی و دستگیر شدند.

او افزود: متهمان ۲۸ و ۳۱ ساله پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

عامل تشویش اذهان عمومی در خمام دستگیر شد

سرهنگ ایمان جهاندیده، فرمانده انتظامی خمام نیز از شناسایی و دستگیری عامل انتشار مطالب موجب تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی خبر داد و گفت: مأموران پلیس با انجام اقدامات فنی و تخصصی، هویت متهم ۲۶ ساله را که اقدام به انتشار مطالب مجرمانه در فضای مجازی کرده بود، شناسایی کردند.

او افزود: متهم با هماهنگی قضایی و در یک عملیات غافلگیرانه توسط مأموران پلیس امنیت عمومی دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

دستگیری عامل انتشار مطالب توهین‌آمیز در صومعه‌سرا 

سرهنگ سجاد سلمانی، فرمانده انتظامی صومعه‌سرا هم گفت: در پی انتشار مطالب توهین‌آمیز و موهن در فضای مجازی، مأموران پلیس با انجام اقدامات فنی و تخصصی، متهم این پرونده را شناسایی و دستگیر کردند.

او افزود: متهم ۴۸ ساله پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شده است.

منبع: مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان

برچسب ها: پلیس گیلان ، فضای مجازی
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