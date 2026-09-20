باشگاه خبرنگاران جوان - قوه قضاییه اعلام کرد: در ادامه فعالیت‌ها و اقدامات غیرقانونی و خارج از عرف دیپلماتیک فرانسه، مرکزی غیر قانونی وابسته به آن سفارت تحت پوشش آموزش زبان خارجی فعالیت می‌نمود. به رغم اخطارهای متعددی از سوی نهادهای قانونی مبنی بر دریافت مجوز فعالیت بر اساس قوانین و مقررات کشور، متاسفانه این مرکز از این مهم امتناع نموده و در عمل به قوانین کشور بی احترامی کرد.

بر این اساس و با دستور قضایی دادستانی تهران مرکز غیرقانونی وابسته به سفارت فرانسه در تهران (موصوف به CLF ) که تحت پوشش آموزش زبان طی سالیان گذشته فعالیت می‌کرد، پلمب شد.

این مرکز از عنوان زبان‌آموزی برای اجرای پروژه‌های ضد فرهنگ ایرانی – اسلامی و بر خلاف امنیت ملی سوءاستفاده نموده و اقدام به شناسایی، شبکه‌سازی و تسهیل خروج نخبگان از کشور می‌نموده است.

بار دیگر تاکید می‌شود احترام و اجرای قوانین و مقررات کشورهای میزبان از سوی سفارت‌های خارجی در عرف بین‌الملل لازم‌الاجرا است.