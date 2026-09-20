بسیاری از بازیکنان تاثیرگذار تیم فوتبال استقلال تهران تا پایان فصل قرارداد دارند و مدیریت باشگاه باید قرارداد آنها را تمدید کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم فوتبال استقلال در فصل جاری عملکرد قابل توجهی داشته و علاوه بر حفظ روند شکست‌ناپذیری در لیگ برتر، شروعی قدرتمند در لیگ نخبگان آسیا داشته است. آبی‌پوشان در شرایطی توانستند در نخستین دیدار آسیایی خود السد قطر را با نتیجه ۳ بر صفر شکست دهند که بخش قابل توجهی از موفقیت این تیم به عملکرد بازیکنان تأثیرگذار آن بازمی‌گردد.

در این میان، یاسر آسانی یکی از بازیکنانی است که نقش مهمی در ترکیب استقلال ایفا کرده و عملکرد او در هفته‌های ابتدایی فصل مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به وضعیت قرارداد برخی بازیکنان استقلال و پایان قرارداد تعدادی از آنها در پایان فصل، موضوع تمدید قرارداد مهره‌های کلیدی می‌تواند از همین حالا در دستور کار مدیران باشگاه قرار گیرد.

آسانی البته شرایط متفاوتی دارد و طبق اعلام باشگاه استقلال، قرارداد این بازیکن برای فصل جاری معتبر است و پیش از آغاز فصل نیز باشگاه درباره ادامه همکاری با او توضیحاتی ارائه کرده بود. با این حال، با توجه به اهمیت این بازیکن در ترکیب آبی‌پوشان، حفظ او برای فصل آینده نیز می‌تواند یکی از موضوعات مهم مدیریت استقلال باشد.

در کنار آسانی، بازیکنان دیگری نیز هستند که وضعیت قراردادی آنها می‌تواند در ماه‌های آینده به یکی از دغدغه‌های مدیران باشگاه تبدیل شود. استقلال در شرایطی که در فصل جاری با محدودیت‌هایی در بازار نقل‌وانتقالات مواجه بوده، توانسته با تکیه بر نفرات موجود و جوانان خود نتایج خوبی کسب کند و به همین دلیل حفظ بخش مهمی از این ترکیب برای فصل آینده اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

از سوی دیگر، تجربه مذاکرات قراردادی نشان داده است که هرچه به پایان قرارداد بازیکنان نزدیک‌تر شویم، قدرت چانه‌زنی آنها برای تعیین شرایط همکاری افزایش پیدا می‌کند. به همین دلیل، مدیریت استقلال می‌تواند با برنامه‌ریزی زودهنگام، وضعیت بازیکنان مورد نظر کادر فنی را مشخص کرده و پیش از رسیدن به ماه‌های پایانی فصل، مذاکرات تمدید قرارداد را آغاز کند.

در شرایط فعلی، عملکرد آسانی و سایر بازیکنان تأثیرگذار استقلال باعث شده حفظ اسکلت اصلی تیم به یکی از موضوعات مهم پیش روی مدیران باشگاه تبدیل شود؛ موضوعی که در صورت مدیریت مناسب می‌تواند از تکرار تغییرات گسترده در پایان فصل جلوگیری کند.

حالا باید دید مدیران استقلال چه برنامه‌ای برای بازیکنان پایان‌قراردادی دارند و آیا مذاکرات برای تمدید قرارداد مهره‌های کلیدی، از جمله آسانی، پیش از نیم‌فصل آغاز خواهد شد یا تصمیم‌گیری در این خصوص به ماه‌های پایانی فصل موکول می‌شود.