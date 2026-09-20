باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - عبدالفتاح السیسی، رئیسجمهور مصر امروز (یکشنبه) با جان رتکلیف، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) دیدار کرد و در این دیدار بر اهمیت اجرای مرحله دوم آتشبس غزه تأکید کرد.
به گفته محمد الشناوی، سخنگوی السیسی، رئیسجمهور مصر بر ضرورت اجرای کامل مرحله دوم آتشبس غزه، حفاظت از جان غیرنظامیان و تداوم ارسال کمکهای بشردوستانه تأکید کرد.
او همچنین خواستار فراهم شدن شرایط برای ازسرگیری راهکار دو کشوری شد.
گفته شده السیسی و رتکلیف همچنین درباره روابط دوجانبه میان آمریکا و مصر و دیگر مسائل مرتبط با قاره آفریقا، از جمله بحران سودان و وضعیت کنونی سومالی و منطقه شاخ آفریقا، گفتوگو کردند.
آتشبس غزه از پاییز سال گذشته اجرا شده و گفتوگوهایی برای تکمیل مرحله دوم آن نیز در جریان بوده است. با این حال، حملات صهیونیستها در سراسر این باریکه ادامه دارد و ظهر امروز، خبرگزاری فلسطینی وفا گزارش داد که شمار شهدای جنگ در غزه به ۷۳ هزار و ۹۱۰ نفر رسیده است.
مقامات بهداشتی میگویند که بیمارستانهای سراسر غزه طی ۴۸ ساعت گذشته ۴ شهید و ۱۷ فلسطینی زخمی را پذیرفتهاند.
منبع: بریکینگ نیوز