رئیس جمهور مصر امروز با رئیس سازمان سیا دیدار کرده و بر اهمیت صلح در غزه و اجرای مرحله دوم آتش‌بس تاکید کرد. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر امروز (یکشنبه) با جان رتکلیف، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) دیدار کرد و در این دیدار بر اهمیت اجرای مرحله دوم آتش‌بس غزه تأکید کرد.

به گفته محمد الشناوی، سخنگوی السیسی، رئیس‌جمهور مصر بر ضرورت اجرای کامل مرحله دوم آتش‌بس غزه، حفاظت از جان غیرنظامیان و تداوم ارسال کمک‌های بشردوستانه تأکید کرد. 

او همچنین خواستار فراهم شدن شرایط برای ازسرگیری راهکار دو کشوری شد. 

گفته شده السیسی و رتکلیف همچنین درباره روابط دوجانبه میان آمریکا و مصر و دیگر مسائل مرتبط با قاره آفریقا، از جمله بحران سودان و وضعیت کنونی سومالی و منطقه شاخ آفریقا، گفت‌و‌گو کردند.

آتش‌بس غزه از پاییز سال گذشته اجرا شده و گفت‌و‌گو‌هایی برای تکمیل مرحله دوم آن نیز در جریان بوده است. با این حال، حملات صهیونیست‌ها در سراسر این باریکه ادامه دارد و ظهر امروز، خبرگزاری فلسطینی وفا گزارش داد که شمار شهدای جنگ در غزه به ۷۳ هزار و ۹۱۰ نفر رسیده است.

مقامات بهداشتی می‌گویند که بیمارستان‌های سراسر غزه طی ۴۸ ساعت گذشته ۴ شهید و ۱۷ فلسطینی زخمی را پذیرفته‌اند.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: رئیس جمهور مصر ، سازمان سیا ، آتش بس غزه
خبرهای مرتبط
واکنش دبیرکل سازمان ملل به خودداری آمریکا از صدور روادید برای محمود عباس
نیروهای صهیونیستی مانع از رسیدن بیش از ۱۰۰ معلم فلسطینی به مدارس خود شدند
شهادت سه فلسطینی دیگر در نوار غزه/ فرزند مدیرکل وزارت بهداشت غزه در میان شهدا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قیمت گازوئیل در آمریکا به رکورد ۶.۴۹ دلار در هر گالن رسید
آزمون تازه احزاب آلمان در انتخابات ایالتی
بازگشت زودهنگام ترامپ به کاخ سفید از تعطیلات
عضویت، بدون عضویت؛ ابتکار اروپا برای گسترش قدرت
هشدار امنیتی سفارتخانه‌های آمریکا در چند کشور خاورمیانه
سنتکام: پایان مأموریت ائتلاف در عراق به معنای پایان حضور آمریکا نیست
۴ کشته در حمله آمریکا به یک شناور در دریای کارائیب
وقوع سلسه انفجارها در جنوب لبنان
پشت پرده آمار تلفات آمریکا؛ ۲۲ کشته، اما پنتاگون فقط ۱۸ نفر را اعلام کرده است
پکن: با تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه روسیه و ایران مخالفیم
آخرین اخبار
نخست وزیر دانمارک برای گفت‌و‌گو درباره توافق گرینلند راهی آمریکا می‌شود
تاکید رئیس جمهور مصر بر اهمیت اجرای مرحله دوم آتش‌بس غزه
تهدید یمن به هدف قرار دادن فرودگاه‌های عربستان در صورت تشدید تنش
شمار شهدای غزه به دست‌کم ۷۳ هزار و ۹۱۰ نفر رسید
السیسی و رئیس سیا درباره ایران، فلسطین و سودان گفت‌وگو کردند
شلیک دومین موشک کره شمالی به سمت دریای شرقی
محاکمه شش تبعه فرانسوی مظنون به عضویت در داعش در عراق
تیراندازی در نزدیکی رام‌الله؛ چند اسرائیلی زخمی شدند
نیروهای صهیونیستی مانع از رسیدن بیش از ۱۰۰ معلم فلسطینی به مدارس خود شدند
حماس: تعرض نتانیاهو به زیر مسجدالاقصی، حمله به هویت این مکان است
ریابکوف: مذاکرات روسیه و آمریکا طی هفته‌های آینده برگزار می‌شود
دانمارک و گرینلند از توافق امنیتی با آمریکا استقبال کردند
الجزیره: بعید است متحدان عربستان مستقیماً وارد درگیری نظامی شوند
سنتکام: پایان مأموریت ائتلاف در عراق به معنای پایان حضور آمریکا نیست
وقوع سلسه انفجارها در جنوب لبنان
یورش حدود ۱۰۰ شهرک‌نشین اسرائیلی به مسجدالاقصی
دو کشته در حملات پهپادی گسترده به حومه مسکو؛ پالایشگاه نفت هدف قرار گرفت
نگرانی انگلیس از افزایش پرواز پهپادهای غیرمجاز در نزدیکی مراکز نظامی
ژاپن: کره شمالی احتمالاً یک موشک بالستیک شلیک کرده است
آزمون تازه احزاب آلمان در انتخابات ایالتی
پشت پرده آمار تلفات آمریکا؛ ۲۲ کشته، اما پنتاگون فقط ۱۸ نفر را اعلام کرده است
قیمت گازوئیل در آمریکا به رکورد ۶.۴۹ دلار در هر گالن رسید
پکن: با تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه روسیه و ایران مخالفیم
۴ کشته در حمله آمریکا به یک شناور در دریای کارائیب
هشدار امنیتی سفارتخانه‌های آمریکا در چند کشور خاورمیانه
بازگشت زودهنگام ترامپ به کاخ سفید از تعطیلات
عضویت، بدون عضویت؛ ابتکار اروپا برای گسترش قدرت
اسلواکی: جنگ‌طلبان غربی تلاش می‌کنند روسیه و ناتو را به درگیری بکشانند
ترکیه: عربستان ممکن است به کمک‌های نظامی نیاز داشته باشد
سخنگوی انصارالله: ریاض و تأسیسات آرامکو در غرب عربستان را هدف قرار دادیم