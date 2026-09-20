تیم فوتبال استقلال با برنامه فشرده مواجه است به طوری که این تیم باید در یک ماه ۸ بازی انجام دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم فوتبال استقلال پس از شروع موفقیت‌آمیز فصل در لیگ برتر و لیگ نخبگان آسیا، از نیمه مهرماه وارد یکی از فشرده‌ترین مقاطع فصل خواهد شد؛ جایی که آبی‌پوشان باید در فاصله ۳۰ روز، هشت دیدار در رقابت‌های داخلی و آسیایی برگزار کنند و در همین مدت نیز شش سفر در پیش خواهند داشت.

شاگردان سهراب بختیاری‌زاده پس از تعطیلات فیفادی، روز ۱۶ مهر در تبریز به مصاف تراکتور خواهند رفت و تنها چهار روز بعد، در دومین دیدار خود در لیگ نخبگان آسیا مقابل الغرافه قطر قرار می‌گیرند. این دو مسابقه نخستین بخش از دوره فشرده‌ای است که می‌تواند استقلال را با چالش جدی در زمینه مدیریت انرژی و آمادگی بازیکنان مواجه کند.

آبی‌پوشان پس از دیدار برابر الغرافه، ۲۶ مهر در تهران به مصاف گل‌گهر خواهند رفت و چهار روز بعد نیز در یزد مقابل چادرملو قرار می‌گیرند. استقلال سپس در پنجم آبان در امارات میهمان شباب‌الاهلی خواهد بود و سه روز بعد در تهران برابر شمس‌آذر قرار می‌گیرد. پس از آن نیز یک دیدار آسیایی دیگر در برنامه این تیم قرار دارد و استقلال تا ۱۶ آبان در مجموع هشت مسابقه را پشت سر خواهد گذاشت.

فشردگی این برنامه تنها به تعداد مسابقات محدود نمی‌شود و سفر‌های متعدد داخلی و خارجی نیز بخش دیگری از چالش استقلال در این مقطع خواهد بود. آبی‌پوشان در این بازه باید برای برگزاری مسابقات لیگ برتر به شهر‌هایی مانند تبریز و یزد سفر کنند و برای دیدار‌های لیگ نخبگان نیز راهی کشور‌های دیگر شوند. در مجموع، استقلال در این یک ماه با شش سفر مواجه خواهد بود.

چنین برنامه‌ای اهمیت مدیریت ترکیب و آمادگی بدنی بازیکنان را برای کادر فنی استقلال دوچندان می‌کند. فاصله کوتاه میان برخی مسابقات به این معناست که سهراب بختیاری‌زاده باید علاوه بر انتخاب ترکیب مناسب برای هر مسابقه، شرایط بازیکنان را از نظر میزان خستگی و ریکاوری نیز در نظر بگیرد.

از سوی دیگر، استقلال در این مقطع باید به صورت همزمان در دو جبهه لیگ برتر و لیگ نخبگان آسیا رقابت کند؛ موضوعی که نیاز به استفاده از تمام ظرفیت تیم و بازیکنان ذخیره را بیشتر می‌کند. آبی‌پوشان که فصل را بدون شکست در لیگ برتر آغاز کرده‌اند و در نخستین دیدار آسیایی خود نیز السد قطر را با سه گل شکست داده‌اند، حالا در آستانه دوره‌ای قرار گرفته‌اند که می‌تواند محک جدی برای عمق ترکیب این تیم باشد.

در چنین شرایطی، یکی از مهم‌ترین مسائل پیش روی استقلال نحوه عبور از این دوره فشرده بدون افت محسوس در کیفیت فنی و بدنی خواهد بود. بازیکنان اصلی باید در فاصله کوتاه میان مسابقات آماده بمانند و در عین حال، بازیکنان نیمکت‌نشین و جوان نیز فرصت بیشتری برای حضور در ترکیب پیدا خواهند کرد.

این دوره ۳۰ روزه در واقع آزمونی جدی برای سهراب بختیاری‌زاده و کادر فنی استقلال خواهد بود؛ تیمی که پس از شروع امیدوارکننده در لیگ برتر و آسیا، حالا باید در فاصله یک ماه، هشت مسابقه را پشت سر بگذارد و همزمان مدیریت خستگی، سفر‌های متعدد، ریکاوری و چرخش ترکیب را نیز در دستور کار داشته باشد.