تیم فوتبال استقلال با برنامه فشرده مواجه است به طوری که این تیم باید در یک ماه ۸ بازی انجام دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم فوتبال استقلال پس از شروع موفقیت‌آمیز فصل در لیگ برتر و لیگ نخبگان آسیا، از نیمه مهرماه وارد یکی از فشرده‌ترین مقاطع فصل خواهد شد؛ جایی که آبی‌پوشان باید در فاصله ۳۰ روز، هشت دیدار در رقابت‌های داخلی و آسیایی برگزار کنند و در همین مدت نیز شش سفر در پیش خواهند داشت.

شاگردان سهراب بختیاری‌زاده پس از تعطیلات فیفادی، روز ۱۶ مهر در تبریز به مصاف تراکتور خواهند رفت و تنها چهار روز بعد، در دومین دیدار خود در لیگ نخبگان آسیا مقابل الغرافه قطر قرار می‌گیرند. این دو مسابقه نخستین بخش از دوره فشرده‌ای است که می‌تواند استقلال را با چالش جدی در زمینه مدیریت انرژی و آمادگی بازیکنان مواجه کند.

آبی‌پوشان پس از دیدار برابر الغرافه، ۲۶ مهر در تهران به مصاف گل‌گهر خواهند رفت و چهار روز بعد نیز در یزد مقابل چادرملو قرار می‌گیرند. استقلال سپس در پنجم آبان در امارات میهمان شباب‌الاهلی خواهد بود و سه روز بعد در تهران برابر شمس‌آذر قرار می‌گیرد. پس از آن نیز یک دیدار آسیایی دیگر در برنامه این تیم قرار دارد و استقلال تا ۱۶ آبان در مجموع هشت مسابقه را پشت سر خواهد گذاشت.

فشردگی این برنامه تنها به تعداد مسابقات محدود نمی‌شود و سفر‌های متعدد داخلی و خارجی نیز بخش دیگری از چالش استقلال در این مقطع خواهد بود. آبی‌پوشان در این بازه باید برای برگزاری مسابقات لیگ برتر به شهر‌هایی مانند تبریز و یزد سفر کنند و برای دیدار‌های لیگ نخبگان نیز راهی کشور‌های دیگر شوند. در مجموع، استقلال در این یک ماه با شش سفر مواجه خواهد بود.

چنین برنامه‌ای اهمیت مدیریت ترکیب و آمادگی بدنی بازیکنان را برای کادر فنی استقلال دوچندان می‌کند. فاصله کوتاه میان برخی مسابقات به این معناست که سهراب بختیاری‌زاده باید علاوه بر انتخاب ترکیب مناسب برای هر مسابقه، شرایط بازیکنان را از نظر میزان خستگی و ریکاوری نیز در نظر بگیرد.

از سوی دیگر، استقلال در این مقطع باید به صورت همزمان در دو جبهه لیگ برتر و لیگ نخبگان آسیا رقابت کند؛ موضوعی که نیاز به استفاده از تمام ظرفیت تیم و بازیکنان ذخیره را بیشتر می‌کند. آبی‌پوشان که فصل را بدون شکست در لیگ برتر آغاز کرده‌اند و در نخستین دیدار آسیایی خود نیز السد قطر را با سه گل شکست داده‌اند، حالا در آستانه دوره‌ای قرار گرفته‌اند که می‌تواند محک جدی برای عمق ترکیب این تیم باشد.

در چنین شرایطی، یکی از مهم‌ترین مسائل پیش روی استقلال نحوه عبور از این دوره فشرده بدون افت محسوس در کیفیت فنی و بدنی خواهد بود. بازیکنان اصلی باید در فاصله کوتاه میان مسابقات آماده بمانند و در عین حال، بازیکنان نیمکت‌نشین و جوان نیز فرصت بیشتری برای حضور در ترکیب پیدا خواهند کرد.

این دوره ۳۰ روزه در واقع آزمونی جدی برای سهراب بختیاری‌زاده و کادر فنی استقلال خواهد بود؛ تیمی که پس از شروع امیدوارکننده در لیگ برتر و آسیا، حالا باید در فاصله یک ماه، هشت مسابقه را پشت سر بگذارد و همزمان مدیریت خستگی، سفر‌های متعدد، ریکاوری و چرخش ترکیب را نیز در دستور کار داشته باشد.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
خبرهای مرتبط
بازگشا: پرونده یاسر آسانی را در کمیته استیناف پیگیری می‌کنیم
بازی های آسیایی ناگویا؛
تیم فوتبال امید ایران ۰-۰ امید چین/ صدرنشینی نهایی گروه به بازی آخر کشید+ فیلم
خط دفاع استقلال؛ نقطه اتکای تیم بختیاری‌زاده
عبدی: امسال دلم برای قهرمانی پرسپولیس روشن است/ از بهترین ورژن اورونوف استفاده می‌شود
کاویانپور: پرسپولیس مدعی جدی قهرمانی لیگ برتر است
درخشش شهرآبادی از پرسپولیس به تیم ملی امید رسید
مدیر روستا:
با همین نسل مسن می‌خواهند یک جام بگیرند/ الان وقت ایثار قلعه نویی است
سحرخیزان؛ مهاجمی برای شب‌های بزرگ استقلال
پس از رد ادعای قرمز ها از سوی کمیته انضباطی؛
پرونده شکایت پرسپولیس از استقلال به دادگاه CAS می رود
آسانی و یک علامت سؤال بزرگ؛ چرا ستاره استقلال به تیم ملی آلبانی دعوت نشد؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تیم فوتبال امید ایران ۰-۰ امید چین/ صدرنشینی نهایی گروه به بازی آخر کشید+ فیلم
واکنش باشگاه پرسپولیس به احتمال لژیونر شدن عمری
فاطمه صادقی به مرحله رده بندی رفت
اولین طلا به سامورایی‌ها رسید
حسین عبدی: چین علاقمند به تساوی مقابل ایران بود/ می‌توانستیم به گل برسیم
سه داور ایرانی تیراندازی با تفنگ در بازی‌های آسیایی قضاوت می‌کنند
با همین نسل مسن می‌خواهند یک جام بگیرند/ الان وقت ایثار قلعه نویی است
برگزاری ۲ بازی دوستانه در دستور کار پرسپولیسی‌ها
پشت پرده غیبت شهریار مغانلو در لیست تیم ملی فوتبال
برد راحت راکت‌به‌دستان ایران مقابل پاکستان در گام نخست
آخرین اخبار
استقلال و نیاز‌های فنی؛ کدام نقاط ترکیب هنوز جای تقویت دارد؟
۸ بازی در یک ماه؛ استقلال در آستانه ماراتن نفس‌گیر لیگ و آسیا
استقلال از حالا برای حفظ ستاره‌ها اقدام کند/ آسانی در صدر فهرست تمدیدی‌ها؟
رحمانی با نایب قهرمانی تور جهانی تنیس به ناگویا رفت
رکوردگیری جوانان پارادوومیدانی برای حضور در ژیمنازیاد برزیل
جرایم سنواتی فدراسیون‌ها شامل بخشودگی خواهد شد
سعید دقیقی سرمربی نساجی شد
صدیقی رئیس کمیته توسعه و بازاریابی ووشو آسیا شد
اولین مدال کاروان ایران در سبد بسکتبال نشست
هر سه مبارز ایران درMMA از دور رقابت‌ها حذف شدند
حسین عبدی: چین علاقمند به تساوی مقابل ایران بود/ می‌توانستیم به گل برسیم
داوری: باید بسکتبال ایران را به شرایط بهتری برگردانیم+فیلم
سرمربی والیبال ساحلی ایران: برای کسب خوشرنگ‌ترین مدال در ناگویا می‌جنگیم
سحر نجفی: امیدواریم به عنوان تیم اول گروه صعود کنیم
تیم فوتبال امید ایران ۰-۰ امید چین/ صدرنشینی نهایی گروه به بازی آخر کشید+ فیلم
اولین طلا به سامورایی‌ها رسید
پشت پرده غیبت شهریار مغانلو در لیست تیم ملی فوتبال
شروع تیم ملی والیبال ساحلی با پیروزی مقابل مالدیو
کوبل داوری زنان و مردان هندبال ایران در ژاپن
نجمه خدمتی: از عملکردم راضی نیستم/ میزبانی ژاپنی‌ها خوب نیست+ فیلم
برد راحت راکت‌به‌دستان ایران مقابل پاکستان در گام نخست
با همین نسل مسن می‌خواهند یک جام بگیرند/ الان وقت ایثار قلعه نویی است
فاطمه صادقی به مرحله رده بندی رفت
واکنش باشگاه پرسپولیس به احتمال لژیونر شدن عمری
خیری‌نیا: برای آرین استحمامی آرزوی موفقیت داریم
دهقان در تایم تریل انفرادی سیزدهم شد
قاسمی و عباسی از صعود به فینال بازماندند
سه داور ایرانی تیراندازی با تفنگ در بازی‌های آسیایی قضاوت می‌کنند
برگزاری ۲ بازی دوستانه در دستور کار پرسپولیسی‌ها
صعود علی حیاتی به فینال مسابقات بین‌المللی بدمینتون سنگال