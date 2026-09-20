باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - در فضای کنونی اقتصاد ایران، یکی از چالش‌های اساسی، انباشت و توقف نقدینگی ارزی در بخش خانگی و عدم چرخش آن به سمت جریان‌های مولد اقتصادی است. این وضعیت نه تنها باعث کاهش کارایی تخصیص منابع می‌شود، بلکه فرصت‌های از دست رفته برای توسعه زیرساخت‌های تولیدی را نیز به همراه دارد. برای عبور از این بن‌بست، ایجاد بستر‌های نوین مالی که بتواند این ارز‌های راکد را به سمت بخش‌های استراتژیک هدایت کند، دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت ساختاری است.

صندوق‌های ارزی ذیل مگاپروژه رویش وزارت اقتصاد با مدل‌های نوآورانه، می‌توانند به عنوان یک پل ارتباطی میان پس‌انداز‌های خانگی و نیاز‌های سرمایه‌ای صنایع پیشران عمل کنند. اگر دولت بتواند با ایجاد پشتوانه قانونی و مالی، امنیت سرمایه‌گذاری را تضمین کند، صندوق‌هایی که مزایایی نظیر بازدهی ارزی مشخص و قابلیت تسویه ارزی (بدون اجبار به تبدیل به ریال) را ارائه می‌دهند، می‌توانند به سرعت مورد استقبال قرار گیرند. این ویژگی، ریسک نرخ ارز را از دوش سرمایه‌گذار برداشته و جذابیت صندوق را دوچندان می‌کند که از جمله این صندوق‌ها، نخستین صندوق ارزی کشور یعنی صندوق ارزی مانا ملت است که تمام این ویژگی‌ها را دارد.

قاسم رضائیان، عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به این موضوع که باید دولت به صورت ویژه به مردم در رابطه با سرمایه‌گذاری در این صندوق‌های ارزی اطمینان دهد، تصریح کرد: موفقیت یک طرح در عمل به عوامل مختلفی بستگی دارد. باید ببینیم آیا دولت می‌تواند مردم را متقاعد کند که ارز‌های خود را در این صندوق سپرده‌گذاری کنند.

رضائیان گفت: بخش زیادی از سرمایه مردم به صورت ارز در اختیار آنهاست و در خانه‌ها نگه‌داری می‌شود. چنانچه این منابع در یک صندوق جمع‌آوری شود و در راستای تقویت صنایع بزرگ و ارزآور به کار بیفتند، قطعاً کمک زیادی به اقتصاد ملی می‌شود.

او ادامه داد: در جنگ تحمیلی اخیر به دنیا نشان دادیم که به لحاظ نظامی مشکلی نداریم و می‌توانیم به دفاع از کشور بپردازیم. دلیلش این است که در این حوزه با جدیت فعالیت کرده‌ایم. در حوزه اقتصادی نیز باید سیاست‌های جدی به اجرا گذاشته شود.

رئیس اتاق بازرگانی گیلان بیان کرد: اعمال سیاست‌های دقیق و رفتن به سمت تقویت اقتصاد ملی می‌تواند کمک‌کننده باشد. بر همین اساس، رونمایی از صندوق ارزی توسط وزارت اقتصاد مثبت ارزیابی می‌شود.

او در پایان گفت: با ارائه تضمین معتبر از سوی دولت و مشوق‌های ذاتی تعریف شده برای صندوق ارزی نظیر اعطای سود و تسویه ارزی بدون تبدیل به ریال، صندوق‌های ارزی بستر مهمی در راستای هدایت ارز‌های خانگی راکد و بلااستفاده به سمت تولید هستند که می‌توانند تحولی بزرگ در تامین مالی صنایع پیشران کشور ایجاد کنند.