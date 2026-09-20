باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم فوتبال استقلال فصل جدید را در شرایطی آغاز کرده که برخلاف بسیاری از تیم‌های لیگ برتری، نتوانست تمام برنامه‌های نقل‌وانتقالاتی خود را عملی کند. بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالات باعث شد کادر فنی در بخش قابل توجهی از فصل، با همان نفرات موجود کار را دنبال کند و فرصت استفاده از برخی بازیکنان جدید نیز از بین برود.

با وجود این محدودیت، استقلال توانسته شروع خوبی در لیگ برتر داشته باشد و همچنان یکی از تیم‌های بدون شکست مسابقات باشد. نمایش‌های این تیم در هفته‌های ابتدایی نشان داده که ترکیب فعلی از ظرفیت لازم برای رقابت برخوردار است، اما ادامه فصل و افزایش تعداد مسابقات، نیاز‌های فنی تیم را بیش از پیش نمایان خواهد کرد.

دفاع چپ؛ پستی که نیاز به عمق بیشتری دارد

یکی از نقاطی که استقلال در آن نیاز به افزایش عمق دارد، سمت چپ خط دفاعی است. با تغییرات صورت گرفته در ترکیب این تیم، کادر فنی برای این پست به گزینه‌های محدودی متکی است و همین موضوع در صورت مصدومیت یا محرومیت می‌تواند شرایط را دشوار کند.

مدافع جوانی نیز برای حضور در این پست در نظر گرفته شده، اما وضعیت ثبت و استفاده از او به شرایط پنجره نقل‌وانتقالات باشگاه وابسته است. به همین دلیل، تقویت سمت چپ خط دفاعی همچنان یکی از موضوعات قابل توجه در برنامه‌های آینده استقلال محسوب می‌شود.

خط دفاع؛ افزایش عمق برای یک فصل فشرده

خط دفاعی نیز یکی دیگر از بخش‌هایی است که استقلال برای ادامه فصل به گزینه‌های بیشتری نیاز دارد. حضور همزمان در لیگ برتر و لیگ نخبگان آسیا باعث می‌شود فشار مسابقات روی مدافعان افزایش پیدا کند و در چنین شرایطی داشتن نیمکت قدرتمند و بازیکنان تخصصی در هر پست اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

پیش از آغاز فصل نیز کارشناسان درباره نیاز استقلال به تقویت خط دفاع، به‌ویژه در قلب این خط، صحبت کرده بودند. در شرایط فعلی نیز بسته بودن پنجره باعث شده دست کادر فنی برای ایجاد تغییرات گسترده در این بخش بسته باشد.

محدودیت نقل‌وانتقالاتی؛ مهم‌ترین مانع استقلال

مسئله اصلی، اما پیش از آنکه به انتخاب بازیکن برسد، به امکان جذب و ثبت نفرات جدید مربوط می‌شود. استقلال در مقطعی با پنجره بسته نقل‌وانتقالاتی مواجه بود و همین موضوع باعث شد حتی بازیکنانی که برای حضور در این تیم به توافق رسیده‌اند، در انتظار فراهم شدن شرایط ثبت قرارداد بمانند.

این شرایط موجب شده کادر فنی ناچار باشد با داشته‌های فعلی فصل را ادامه دهد و از سوی دیگر، بازیکنان جوان و کمتر استفاده‌شده نیز فرصت بیشتری برای نشان دادن توانایی‌های خود پیدا کنند.

استقلال در مقطع مهم فصل

آبی‌پوشان در ادامه فصل با مسابقات فشرده لیگ برتر و لیگ نخبگان آسیا روبه‌رو هستند. در چنین شرایطی، کیفیت نفرات اصلی اهمیت زیادی دارد، اما عمق ترکیب نیز می‌تواند تعیین‌کننده باشد؛ چرا که مصدومیت، محرومیت و خستگی بازیکنان در مسابقات متوالی، نیاز به گزینه‌های جایگزین را افزایش می‌دهد.

استقلال تاکنون توانسته بخشی از محدودیت‌های موجود را با تکیه بر نفرات فعلی و استفاده از بازیکنان جوان مدیریت کند، اما اگر شرایط نقل‌وانتقالاتی فراهم شود، تقویت دفاع چپ و خط دفاعی می‌تواند از مهم‌ترین اولویت‌های فنی این تیم برای ادامه فصل باشد.