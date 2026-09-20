نخست‌وزیر دانمارک می‌گوید در آستانه مذاکرات با دونالد ترامپ درباره توافق گرینلند، به نیویورک سفر می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - مته فردریکسن، نخست‌وزیر دانمارک می‌گوید که برای «روز‌های مهم پیش رو» عازم نیویورک شده و ابراز امیدواری کرد «توافق خوبی برای گرینلند، دانمارک و ایالات متحده» حاصل شود.

فردریکسن در اینستاگرام نوشت: «طی روز‌ها و هفته‌های گذشته، در تماس نزدیک با همتایانم در آلمان، فرانسه و انگلیس و همچنین شرکای ارزشمندمان در اتحادیه اروپا و ناتو بوده‌ام».

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا اخیرا مدعی شده که با دانمارک به توافقی دست یافته که به واسطه آن، واشنگتن بر امنیت گرینلند و «تمام نیاز‌های دیگر این جزیره» «کنترل دائمی» پیدا می‌کند. 

این اعلامیه یک سال پس از آن مطرح می‌شود که رئیس‌جمهور آمریکا تهدید کرد این قلمرو در قطب شمال را که بخشی از دانمارک است، تصرف خواهد کرد. این تهدید‌ها ائتلاف امنیتی ناتو را که واشنگتن و کپنهاگ هر دو عضو آن هستند، با تنش مواجه کرده است.

ترامپ گفته است که توافق جدید مانع از آن می‌شود که رقبای آمریکا بدون تأیید واشنگتن در گرینلند حضور نظامی ایجاد کنند یا اقدام به «سرمایه‌گذاری‌های حساس» کنند.

با این حال، میکل اولسن، پژوهشگر ارشد مؤسسه مطالعات بین‌المللی دانمارک می‌گوید که بعید است این موضوع امتیاز بزرگی باشد، زیرا «دانمارکی‌ها و گرینلندی‌ها هیچ‌گاه خواهان حضور پایگاه‌های روسیه یا چین در گرینلند نبوده‌اند».

در همین حال گفته شده که در توافق به‌طور مشخص به احتمال اعطای حق استخراج معادن به واشنگتن اشاره نشده است. 

گرینلند ذخایر قابل‌توجهی از مواد معدنی کمیاب، از جمله روی، آهن، اورانیوم و گرافیت دارد که احتمالاً مورد توجه ترامپ هستند. این مواد معدنی تقاضای بالایی دارند و در تولید صد‌ها محصول، از گوشی‌های هوشمند گرفته تا جنگنده‌ها، استفاده می‌شوند.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: گرینلند ، دونالد ترامپ ، نخست وزیر دانمارک
خبرهای مرتبط
موج گسترده نگاه منفی اروپایی‌ها به رئیس‌جمهور آمریکا
رئیس جمهور آمریکا از توافقی درباره گرینلند خبر داد
دانمارک و گرینلند از توافق امنیتی با آمریکا استقبال کردند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قیمت گازوئیل در آمریکا به رکورد ۶.۴۹ دلار در هر گالن رسید
آزمون تازه احزاب آلمان در انتخابات ایالتی
بازگشت زودهنگام ترامپ به کاخ سفید از تعطیلات
عضویت، بدون عضویت؛ ابتکار اروپا برای گسترش قدرت
هشدار امنیتی سفارتخانه‌های آمریکا در چند کشور خاورمیانه
سنتکام: پایان مأموریت ائتلاف در عراق به معنای پایان حضور آمریکا نیست
۴ کشته در حمله آمریکا به یک شناور در دریای کارائیب
وقوع سلسه انفجارها در جنوب لبنان
پشت پرده آمار تلفات آمریکا؛ ۲۲ کشته، اما پنتاگون فقط ۱۸ نفر را اعلام کرده است
پکن: با تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه روسیه و ایران مخالفیم
آخرین اخبار
نخست وزیر دانمارک برای گفت‌و‌گو درباره توافق گرینلند راهی آمریکا می‌شود
تاکید رئیس جمهور مصر بر اهمیت اجرای مرحله دوم آتش‌بس غزه
تهدید یمن به هدف قرار دادن فرودگاه‌های عربستان در صورت تشدید تنش
شمار شهدای غزه به دست‌کم ۷۳ هزار و ۹۱۰ نفر رسید
السیسی و رئیس سیا درباره ایران، فلسطین و سودان گفت‌وگو کردند
شلیک دومین موشک کره شمالی به سمت دریای شرقی
محاکمه شش تبعه فرانسوی مظنون به عضویت در داعش در عراق
تیراندازی در نزدیکی رام‌الله؛ چند اسرائیلی زخمی شدند
نیروهای صهیونیستی مانع از رسیدن بیش از ۱۰۰ معلم فلسطینی به مدارس خود شدند
حماس: تعرض نتانیاهو به زیر مسجدالاقصی، حمله به هویت این مکان است
ریابکوف: مذاکرات روسیه و آمریکا طی هفته‌های آینده برگزار می‌شود
دانمارک و گرینلند از توافق امنیتی با آمریکا استقبال کردند
الجزیره: بعید است متحدان عربستان مستقیماً وارد درگیری نظامی شوند
سنتکام: پایان مأموریت ائتلاف در عراق به معنای پایان حضور آمریکا نیست
وقوع سلسه انفجارها در جنوب لبنان
یورش حدود ۱۰۰ شهرک‌نشین اسرائیلی به مسجدالاقصی
دو کشته در حملات پهپادی گسترده به حومه مسکو؛ پالایشگاه نفت هدف قرار گرفت
نگرانی انگلیس از افزایش پرواز پهپادهای غیرمجاز در نزدیکی مراکز نظامی
ژاپن: کره شمالی احتمالاً یک موشک بالستیک شلیک کرده است
آزمون تازه احزاب آلمان در انتخابات ایالتی
پشت پرده آمار تلفات آمریکا؛ ۲۲ کشته، اما پنتاگون فقط ۱۸ نفر را اعلام کرده است
قیمت گازوئیل در آمریکا به رکورد ۶.۴۹ دلار در هر گالن رسید
پکن: با تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه روسیه و ایران مخالفیم
۴ کشته در حمله آمریکا به یک شناور در دریای کارائیب
هشدار امنیتی سفارتخانه‌های آمریکا در چند کشور خاورمیانه
بازگشت زودهنگام ترامپ به کاخ سفید از تعطیلات
عضویت، بدون عضویت؛ ابتکار اروپا برای گسترش قدرت
اسلواکی: جنگ‌طلبان غربی تلاش می‌کنند روسیه و ناتو را به درگیری بکشانند
ترکیه: عربستان ممکن است به کمک‌های نظامی نیاز داشته باشد
سخنگوی انصارالله: ریاض و تأسیسات آرامکو در غرب عربستان را هدف قرار دادیم