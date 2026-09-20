باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - مته فردریکسن، نخستوزیر دانمارک میگوید که برای «روزهای مهم پیش رو» عازم نیویورک شده و ابراز امیدواری کرد «توافق خوبی برای گرینلند، دانمارک و ایالات متحده» حاصل شود.
فردریکسن در اینستاگرام نوشت: «طی روزها و هفتههای گذشته، در تماس نزدیک با همتایانم در آلمان، فرانسه و انگلیس و همچنین شرکای ارزشمندمان در اتحادیه اروپا و ناتو بودهام».
این اظهارات در حالی مطرح میشود که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا اخیرا مدعی شده که با دانمارک به توافقی دست یافته که به واسطه آن، واشنگتن بر امنیت گرینلند و «تمام نیازهای دیگر این جزیره» «کنترل دائمی» پیدا میکند.
این اعلامیه یک سال پس از آن مطرح میشود که رئیسجمهور آمریکا تهدید کرد این قلمرو در قطب شمال را که بخشی از دانمارک است، تصرف خواهد کرد. این تهدیدها ائتلاف امنیتی ناتو را که واشنگتن و کپنهاگ هر دو عضو آن هستند، با تنش مواجه کرده است.
ترامپ گفته است که توافق جدید مانع از آن میشود که رقبای آمریکا بدون تأیید واشنگتن در گرینلند حضور نظامی ایجاد کنند یا اقدام به «سرمایهگذاریهای حساس» کنند.
با این حال، میکل اولسن، پژوهشگر ارشد مؤسسه مطالعات بینالمللی دانمارک میگوید که بعید است این موضوع امتیاز بزرگی باشد، زیرا «دانمارکیها و گرینلندیها هیچگاه خواهان حضور پایگاههای روسیه یا چین در گرینلند نبودهاند».
در همین حال گفته شده که در توافق بهطور مشخص به احتمال اعطای حق استخراج معادن به واشنگتن اشاره نشده است.
گرینلند ذخایر قابلتوجهی از مواد معدنی کمیاب، از جمله روی، آهن، اورانیوم و گرافیت دارد که احتمالاً مورد توجه ترامپ هستند. این مواد معدنی تقاضای بالایی دارند و در تولید صدها محصول، از گوشیهای هوشمند گرفته تا جنگندهها، استفاده میشوند.
منبع: بریکینگ نیوز