باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری، در روز‌های آینده به منظور شرکت و سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر خواهد کرد.

رئیس جمهور ضمن سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل، با سران و مقامات برخی از کشور‌ها در حاشیه این اجلاس دیدار و گفت‌و‌گو خواهد کرد.

امسال به هیچ یک از اعضای تیم رسانه‌ای رئیس جمهور ویزا داده نشده است؛ اقدامی که نشانگر تلاش همه جانبه دولتمردان آمریکایی برای خاموش کردن صدای واقعیت و افشای جنایات آنان علیه ملت ایران است.

هشتاد و یکمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد از تاریخ ۲۲ تا ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۶، (۳۱ شهریور تا ۷ مهر ماه) در مقر سازمان ملل در نیویورک برگزار می‌شود. مجمع عمومی سازمان ملل، مهم‌ترین نشست چندجانبه سازمان ملل است و هدف آن فراهم کردن فرصت برای گفت‌و‌گو و تصمیم‌گیری درباره مسائل جهانی و هماهنگی میان کشور‌های عضو است.

منبع: ایسنا