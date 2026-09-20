باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن- رضا رحمانی در همایش بینالمللی فرصتهای سرمایهگذاری که با حضور نمایندگان ۱۸ کشور و بیش از ۴۰ هیئت خارجی در ارومیه برگزار شد، با بیان اینکه آذربایجانغربی استانی سرشار از پتانسیلهای بکر و استفادهنشده است، اظهار کرد: رویدادهایی از این دست پایان کار نیستند بلکه نقطه آغاز حرکتی مستمر برای شناسایی ظرفیتها و تبدیل آنها به پروژههای عملیاتی است.
پنجره واحد؛ تضمین امنیت و سرعت برای سرمایهگذاران
استاندار آذربایجانغربی با تأکید بر رویکرد حمایتی دولت و استانداری تصریح کرد: وظیفه ما فراهمسازی بستری امن برای حضور سرمایهگذاران است. در همین راستا مرکز خدمات سرمایهگذاری به عنوان پنجره واحد تمامی امور مربوط به مجوزها و موانع اداری را پیگیری میکند تا سرمایهگذار تنها دغدغهی اجرای پروژه را داشته باشد.
رحمانی با اشاره به آمادهسازی فرصتهای سرمایهگذاری در قالب بستههای چندزبانه، تأکید کرد: دولت ریسکهای غیرتجاری پروژهها را برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی تضمین میکند.
آذربایجانغربی؛ پل ارتباطی ایران با بازارهای جهانی
وی با اشاره به موقعیت استراتژیک استان، بازرگان را دروازه اروپا به آسیا خواند و افزود: روابط تجاری ما با همسایگان به ویژه اقلیم کردستان عراق و ترکیه در مسیر توسعه قرار دارد و مذاکرات برای گشایش مرزهای جدید از جمله مرز شهرستان سلماس با جدیت دنبال میشود تا ظرفیتهای صادراتی استان به ویژه در حوزه محصولات باکیفیت کشاورزی همچون سیب به بازارهای جهانی متصل شود.
رحمانی با برشمردن مزیتهای رقابتی استان اظهار داشت: اکتشافات معدنی اخیر در آذربایجانغربی نشان از وجود ذخایری با غنا و خلوص بسیار بالا دارد که نسبت به گذشته تفاوت معناداری داشته و فرصتی طلایی برای سرمایهگذاری است.
وی همچنین به ظرفیتهای گردشگری از جمله تمدن چند هزار ساله تپه حسنلو، تخت سلیمان و رویداد پیشروی بزرگداشت شمس تبریزی در خوی اشاره کرد و گفت: در خود شهر ارومیه نیز پروژههای جذابی نظیر شهربازیهای مدرن و مجموعههای تفریحی-تجاری برای واگذاری به سرمایهگذاران آماده شده است.
امنیت، پایدارترین مزیت رقابتی استان
استاندار آذربایجانغربی با تأکید بر اینکه امنیت یکی از مؤلفههای اصلی جذب سرمایه است؛ خاطرنشان شد: با وجود تمامی تحرکات دشمنان علیه کشور آذربایجانغربی یکی از امنترین نقاط ایران است. این امنیت مرهون اتحاد و همدلی میان مردم، نخبگان، نیروهای امنیتی، دستگاه قضایی و مدیران استانی است که همگی بر توسعه استان متفقالقول هستند.
رحمانی در پایان با اعلام آمادگی استانداری برای پشتیبانی از طرحهای شهرداری ارومیه تأکید کرد: استانداری آذربایجانغربی در کوتاهترین زمان ممکن آمادگی دارد موانع پیشروی پروژههای سرمایهگذاری شهرداری را در هر سطحی مرتفع نماید تا شاهد شتابگیری روند عمران و آبادانی مرکز استان باشیم.