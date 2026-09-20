مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی از محکومیت بیش از ۳ میلیارد ریالی قاچاقچی احشام و ضبط ۲۱ رأس دام سبک در شهرستان بوکان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ حسین نجف‌زاده با اعلام این خبر اظهار کرد: پرونده قاچاق ۲۱ رأس گوسفند به ارزش ۳ میلیارد و ۳۷۵ میلیون ریال در شعبه اول ویژه رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی بوکان بررسی شد.

وی افزود: شعبه رسیدگی‌کننده پس از بررسی محتویات پرونده و به دلیل عدم ارائه اسناد و مدارک قانونی تخلف انتسابی را محرز دانست؛ چراکه بر اساس قوانین جاری هرگونه جابه‌جایی، نگهداری و عرضه احشام بدون دریافت مجوز از مراجع ذی‌صلاح قاچاق محسوب می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی تصریح کرد: متهم پرونده علاوه بر ضبط دام‌های مکشوفه به پرداخت جزای نقدی معادل ارزش ریالی احشام یعنی سه میلیارد و ۳۷۵ میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم شد.

نجف‌زاده یادآور شد: این محموله قاچاق توسط مأموران انتظامی ایستگاه بازرسی بوکان هنگام کنترل و پایش خودروهای عبوری از یک دستگاه وانت نیسان کشف و جهت سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال شده بود.

وی در پایان با تأکید بر برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی و قاچاق کالا از شهروندان خواست هرگونه تخلف صنفی، قاچاق کالا و ارز، احتکار یا تخلفات بهداشتی را از طریق سامانه اینترنتی www.tazirat135.ir یا شماره تلفن ۱۳۵ گزارش دهند.