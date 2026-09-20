رئیس انتقال خون لرستان از اهدای خون ۳۵ هزار نفر در شش ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: از این تعداد، ۲ هزار و ۹۴۴ نفر در گروه اهداکنندگان مستمر خون قرار دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش  - رئیس انتقال خون لرستان با اشاره به مشارکت قابل توجه مردم این استان در امر اهدای خون اظهار کرد: در شش ماهه نخست امسال، حدود ۳۵ هزار نفر در لرستان برای اهدای خون اقدام کرده‌اند.

وی با بیان اینکه اهدای خون یکی از مهم‌ترین اقدامات انسان‌دوستانه برای کمک به بیماران و نیازمندان به خون و فرآورده‌های خونی است، افزود: بخشی از اهداکنندگان خون در لرستان را افرادی تشکیل می‌دهند که به صورت مستمر برای اهدای خون مراجعه می‌کنند.

رئیس انتقال خون لرستان تصریح کرد: در این مدت، ۲ هزار و ۹۴۴ نفر از اهداکنندگان استان، اهداکننده مستمر خون بوده‌اند و با تداوم این اقدام، نقش مهمی در تأمین ذخایر خونی مورد نیاز مراکز درمانی ایفا کرده‌اند.

وی با تأکید بر اهمیت تداوم مشارکت مردم در اهدای خون گفت: نیاز مراکز درمانی به خون و فرآورده‌های خونی همیشگی است و ذخایر خونی باید به صورت مستمر تأمین و جایگزین شود؛ بنابراین مشارکت اهداکنندگان در طول سال اهمیت ویژه‌ای دارد.

رئیس انتقال خون لرستان خاطرنشان کرد: اهدای خون اقدامی ساده، اما اثرگذار است که می‌تواند در نجات جان بیماران، مصدومان حوادث، افراد نیازمند به اعمال جراحی و بیماران مبتلا به برخی بیماری‌ها نقش مؤثری داشته باشد.

بر اساس این گزارش، مشارکت ۳۵ هزار نفر از مردم لرستان در اهدای خون طی شش ماه نخست امسال، بیانگر ظرفیت بالای مشارکت اجتماعی در این استان است؛ ظرفیتی که با تداوم حضور اهداکنندگان مستمر و جذب اهداکنندگان جدید می‌تواند به پایداری ذخایر خونی مورد نیاز بیماران کمک کند.

برچسب ها: انتقال خون ، لرستان
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