باشگاه خبرنگاران جوان - کمیسیون اروپا طرحی برای حفاظت یکپارچه از کودکان در برابر خطرات شبکه‌های اجتماعی، پلتفرم‌های اشتراک ویدئو، بازی‌های آنلاین و ابزار‌های هوش مصنوعی ارائه کرده است؛ رویکردی که در آن شرکت‌ها باید ایمنی خدمات خود برای کودکان را اثبات کنند.

در استرالیا نیز دسترسی افراد زیر ۱۶ سال به شبکه‌های اجتماعی محدود شده و در آمریکا پرونده‌های قضایی و توافق‌های مالی سنگین، فشار بر شرکت‌های فناوری را افزایش داده است؛ مجموعه این اقدامات، مسیر جدیدی را برای مسئولیت‌پذیری پلتفرم‌ها و اصلاح شیوه‌های جذب و نگه‌داشتن کاربران کم‌سن‌وسال رقم زده است.