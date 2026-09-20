رئیس جمهور آمریکا می‌گوید سه گزینه متفاوت درباره آینده جنگ در نظر دارد و در عین حال از دیدار با مسعود پزشکیان در حاشیه مجمع عمومی استقبال کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در گفتگویی با شبکه فاکس نیوز، ضمن تکرار تهدیدات پیشین خود گفت که گزینه‌های واشنگتن درباره تهران شامل «نابودی ایران، اجازه دادن به فروپاشی اقتصادی آن یا دستیابی به یک توافق» است.

او در اظهاراتی جنگ‌طلبانه گفت: «سؤال من این است که چه زمانی و آیا اصلاً ایران را به‌طور کامل منفجر خواهم کرد یا خیر؛ آنها بهتر است رفتار خود را اصلاح کنند».

رئیس جمهور آمریکا در عین حال، نسبت به دیدار با مسعود پزشکیان، رئیس جمهور کشورمان ابراز امیدواری کرد و گفت: «از ایده ملاقات با رئیس جمهور ایران در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در این هفته استقبال می‌کنم».

ترامپ گفت که در حال تصمیم‌گیری است و مدعی شد که «در آینده نزدیک اتفاقات بسیار بزرگی» درباره ایران رخ خواهد داد.

ترامپ پیش از این نیز گفته بود که در جنگ با ایران به یک «دوراهی» رسیده است. او همچنین بار‌ها ادعا کرده که این جنگ تا زمان انتخابات کنگره در ماه نوامبر (آبان) یا اندکی پس از آن پایان پیدا می‌کند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: دونالد ترامپ ، مسعود پزشکیان ، مجمع عمومی
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