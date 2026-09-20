مدیر جهاد کشاورزی گالیکش از آغاز برداشت محصول شالی از سطح حدود ۳ هزار هکتار شالیزار‌های این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - بهرام قره سفلو گفت: این شهرستان با توجه به شرایط اقلیمی و موقعیت خوب جغرافیایی که دارد استقبال خوبی برای کشت شالی به وجود آمد که در همین رابطه خوشبختانه به لحاط بارش‌های مناسب بارندگی و افزایش میزان آب‌های زیر زمینی سطح کشت و میزان تولید امسال افزایش خوب حدود ۴۰درصدی داشت.

بهرام قره سفلو در مورد میزان تولید شالی سال جاری گفت: در ارقام پرمحصول ۸ تا ۹ تن و در ارقام بومی مثل دم سیاه تقریباً ۴.۵ تن در هکتار و در مجموع حدود ۱۲ هزار تن برداشت محصول داریم.

وی خاطرنشان کرد: امسال با ۸۰۰ بهره‌بردار شالی طبق الگوی در نظر گرفته شده کل سطح کاشت شالی ۱ هزار و ۸۳۰ هکتار بوده که به لحاظ شرایط مناسب آبی در منطقه حدود ۳۰۰۰ هکتار از اراضی زراعی این شهرستان به زیر کشت شالی رفته است.

قره سفلو افزود: از این میزان ۴۰۰ هکتار آن دارای نسق آبی و ۲ هزار و ۶۰۰ هکتار نیز غیر نسق بوده است.

برچسب ها: شالیزار ، تولید برنج
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