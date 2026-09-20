اولین همایش بزرگ شاعران استان مازندران به مناسبت گرامیداشت روز شعر و ادب پارسی به میزبانی بابل برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید علی حسینی - محمدی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با بیان اینکه زبان پارسی بزرگترین میراث ایرانیها است، گفت: این یک دورهمی در قالب همایش است که با حضور اصحاب شعر و ادب مازندران به مناسبت گرامیداشت روز شاعر در شهرستان بابل برگزار شد.
او با اشاره به اینکه شعرا حافظان فرهنگ جامعه به شمار میروند، افزود: مازندران شعرای نامی از گذشته تاکنون به جامعه فرهنگ و هنر کشور معرفی کرده و امروز هم شاهد حضور بسیاری از این عزیزان در این همایش هستیم که به شعرخوانی پرداختند.
محمدی با تاکید بر حمایت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی از قشر شعرا، گفت: از اولویتهای ما ابتدا حفظ آئین و فرهنگهای گذشته استان است که شعرا در قامت حافظان این حوزه در صدر حمایتهای ما قرار دارند و این همایش هم جدای همنشینی شعرا از جای جای استان مرور آداب کهن شعرخوانی و گرامیداشت عزیزان فعال در این حوزه است که انشالله در ادامه هم شاهد برگزاری آن خواهیم بود.