منچسترسیتی با ارائه نمایشی جذاب موفق شد در خانه اش ساندرلند را با نتیجه ۵ - ۳ مغلوب کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در یکی از حساس‌ترین بازی‌های هفته پنجم لیگ برتر انگلیس تیم فوتبال منچسترسیتی در ورزشگاه خانگی اش میزبان ساندرلند بود.

بازی از ابتدا تهاجمی آغاز شد و انزو فرناندز در دقیقه ۹ گل نخست بازی را به ثمر رساند، اما ۳ دقیقه بعد برایان برابی گل تساوی بخش بازی را زد.

در ادامه بازی تهاجمی سیتیزن‌ها در دقیقه ۲۹ رایان چرکی گل دومش تیمش را زد، اما در ادامه درخشش برایان برابی گل موفق شد در دقیقه ۳۳ گل دوم خودش و ساندرلند را بزند تا بازی ۲ - ۲ شود.

آنتوان سمنیو هافبک غنایی سیتیزن‌ها در دقایق ۴۳ و ۵۷ توانست ۲ بار دروازه ساندرلند را باز کند تا بازی ۴ - ۲ شود و حاشیه امنی برای سیتیزن‌ها ایجاد شود، اما برایان برابی که در این دیدار فوق العاده ظاهر شده بود بار دیگر در دقیقه ۵۹ دروازه دوناروما را باز کرد تا ضمن هت تریک در این دیدار اختلاف را به یک گل برساند.

ارلینگ هالند که در این بازی نتوانسته مثمرثمر باشد بالاخره در دقیقه ۸۱ توانست گلزنی کند تا او کسی باشد که اختلاف را به ۲ گل می‌رساند.

این دیدار در پایان با برتری ۵ - ۳ سیتیزن‌ها به پایان رسید تا ۱۵ امتیازی شوند و در صدرجدول جای خود را مستحکم کنند.

برچسب ها: لیگ برتر انگلیس ، منچسترسیتی ، ساندرلند ، ارلینگ هالند
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