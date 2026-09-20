آیت‌الله‌ سیداحمد زنجانی در کتاب «اربعینیات»، روایتی از امام صادق(ع) درباره دعایی برای طلب رزق و روزی نقل کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- معاویة بن عمار به امام صادق (ع) عرض کرد: دعایی برای روزی به من تعلیم دهید. حضرت دعایی به او آموخت که معاویة بن عمار درباره آن می‌گوید: «من دعایی روزی‌آورنده‌تر از آن ندیده‌ام.»

امام صادق (ع) فرمود: «اللَّهُمَّ ارْزُقْنِی مِنْ فَضْلِکَ الْوَاسِعِ الْحَلَالِ الطَّیِّبِ رِزْقاً وَاسِعاً حَلَالًا طَیِّباً بَلَاغاً لِلدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ صَبّاً صَبّاً هَنِیئاً مَرِیئاً مِنْ غَیْرِ کَدٍّ وَ لَا مَنٍّ مِنْ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِکَ إِلَّا سَعَةً مِنْ فَضْلِکَ الْوَاسِع؛ فَإِنَّکَ قُلْتَ: ﴿وَ اسْأَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ﴾، فَمِنْ فَضْلِکَ أَسْأَلُ وَ مِنْ عَطِیَّتِکَ أَسْأَلُ وَ مِنْ یَدِکَ الْمَلْأَى أَسْأَل.»

در این دعا، از خداوند درخواست رزق گسترده، حلال و پاکیزه و روزی‌ای که برای دنیا و آخرت کافی باشد، شده است.

این روایت در کتاب «الکافی» اثر شیخ کلینی، جلد دوم، صفحه ۵۵۰، حدیث اول آمده و مرحوم آیت‌الله سیداحمد زنجانی نیز آن را در «اربعینیات»، اربعین سوم، حدیث ۳۸، صفحه ۲۲۲ نقل کرده است.

منبع: فارس

برچسب ها: امام صادق (ع) ، رزق و روزی ، دعا
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