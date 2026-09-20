سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور از قلع و قمع ۶۷ مورد ساخت‌ و ساز غیرمجاز در روستای رزک این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - غفاری سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور از قلع و قمع ۶۷ مورد ساختوساز غیرمجاز در این شهرستان خبر داد و گفت: ۶۲ مورد بنا و ۵ مورد تفکیک و دیوارکشی غیرمجاز در روستای رزک از توابع بخش چمستان، در راستای تبصره ۲ ماده ۱۰ اجرای حکم، قلع و قمع شد.
او افزود: در اجرای این حکم، ۱۲ هزار متر مربع اراضی زراعی با همت همکاران جهاد کشاورزی، یگان حفاظت گشت اراضی و نیروی انتظامی و با دستور دادستان چمستان تخریب شد.
غفاری گفت: این ماموریت با حضور کلوانی رییس اراضی، منصوری رییس واحد حقوقی، باباجانپور مسئول مرکز جهاد کشاورزی بنفشهده، یزدانی کارشناس گشت سامانه ۱۳۱ و تقینژاد سرباز یگان حفاظت و همراهی اجاقزاده فرمانده یگان گشت اراضی غرب مازندران انجام شد.
اجاقزاده فرمانده یگان گشت اراضی غرب مازندران در حاشیه این عملیات با اشاره به آمادگی همهجانبه این یگان برای اجرای احکام قضایی، گفت: حفاظت از اراضی زراعی خط قرمز ماست و یگان حفاظت با تمام توان و امکانات در کنار جهاد کشاورزی حضور دارد تا هیچ متخلفی تصور نکند میتواند به اراضی زراعی دستاندازی کند.
سامانه ۱۳۱ پل ارتباطی میان مردم و جهاد کشاورزی است و گزارشهای واصله در کوتاهترین زمان بررسی و برای آنها اقدام قانونی انجام میشود.