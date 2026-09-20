اوکراین بیش از هزار پهپاد و شماری موشک به سمت روسیه شلیک کرده که در منطقه مسکو دو کشته و ۲۰ زخمی بر جای گذاشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - مقامات در روسیه می‌گویند نیرو‌های اوکراینی طی شب گذشته بیش از هزار پهپاد به سمت روسیه شلیک کردند که صد‌ها فروند از آنها به سوی مسکو پرتاب شده بود.

شهردار مسکو این موج پهپادی را «بزرگ‌ترین حمله پهپادی تاکنون» به پایتخت روسیه توصیف کرد و گفت یک پالایشگاه نفت و یک ساختمان مسکونی در مسکو آسیب دیده است.

آندری وروبیوف، فرماندار منطقه مسکو گفت این حمله در مجموع در منطقه مسکو دو کشته و ۲۰ زخمی بر جای گذاشته است.

به گفته او، قربانیان یک مرد ۷۴ ساله و یک زن ۴۴ ساله بودند.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، در شبکه‌های اجتماعی نوشت که کی‌یف در این حمله از مجموعه‌ای از موشک‌ها و پهپادها، از جمله موشک‌های «فلامینگو» و «پلیکان» ساخت اوکراین، استفاده کرده و تأسیسات نفتی و لجستیکی را هدف قرار داده است.

منبع: آسوشیتدپرس