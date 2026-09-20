باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ سردار جلیل وحیدی مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس آذربایجان‌غربی در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت فرارسیدن هفته دفاع مقدس، با تشریح راهبردهای دفاعی و برنامه‌های فرهنگی استان، بر اهمیت جهاد تبیین در مقابله با جنگ شناختی دشمن تأکید کرد.

وی با بیان اینکه دفاع مقدس گنجینه‌ای تمام‌نشدنی است؛ هشدار داد: سه آفت تحریف، فراموشی و امحاء ارزش‌های این حماسه ملی را تهدید می‌کند.

ثبت ۷ هزار سند از دفاع مقدس اول تا حوادث اخیر

سردار وحیدی با اشاره به عملکرد بنیاد حفظ آثار در حوزه مستندسازی، اظهار کرد: تاکنون ۴ هزار سند ارزشمند از دوران ۸ سال دفاع مقدس جمع‌آوری و تدوین شده است؛ همچنین در بخش دفاع ثانویه و حوادث اخیر جنگ رمضان ۳ هزار سند شامل آثار اصابت‌ها، شواهد جنایات دشمن و اسناد عملکردی نیروهای خودی ثبت شده که این بانک اطلاعاتی هویتی برای آیندگان به یادگار خواهد ماند.

هشدار نسبت به امحای آثار تاریخی؛ ضرورت حفظ اسناد جنایت و افتخار

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس با گلایه از آواربرداری برخی مکان‌های دارای ارزش تاریخی، تصریح کرد: بسیاری از اماکن آسیب‌دیده گواه تاریخی تجاوز دشمن هستند و نباید با آواربرداری شواهد جنایات آنان از بین برود.

وی افزود: طبق دستور فرماندهی تجهیزات آسیب‌دیده اعم از خودروها، آمبولانس‌ها و پهپادها، به عنوان سند جنایت یا سند افتخار شناسنامه‌دار شده و برای نمایش در موزه دفاع مقدس گردآوری می‌شوند.

سردار وحیدی ضمن انتقاد از تخریب برخی نقاط مهم گفت: ما ۶ نقطه کلیدی از جمله محل حوزه مقاومت خیابان علامه مجلسی، انبارهای جهاد کشاورزی در رشهکان و کارخانه نشاسته‌سازی حیدرآباد را برای تبدیل به سایت‌های بازدید و یادمان پیشنهاد دادیم که متأسفانه برخی از آن‌ها در سایه بی‌توجهی، آواربرداری و عملاً امحا شده‌اند.

وی تأکید کرد: نهادهای مسئول باید برای حفظ این آثار تاریخی با بنیاد حفظ آثار همکاری کنند.

تبیین راهبرد دفاعی؛ از قدرت بازدارندگی تا وحدت ملی

سردار وحیدی با نقد راهبردهای انفعالی گذشته ارکان چهارگانه دفاعی امروز را میدان، خیابان، دیپلماسی و خدمت برشمرد و تأکید کرد: امروز قدرت بازدارندگی موشکی و پهپادی ایران با حداقل بودجه نظامی معادلات دشمن را برهم زده است؛ برای حفظ این اقتدار نیازمند وحدت ملی و دوری از هرگونه تفرقه هستیم.

مدیرکل حفظ آثار استان در ادامه با اشاره به برنامه‌های شاخص هفته دفاع مقدس گفت: تجلیل از پیشکسوتان ۳۱ شهریورماه در ۲۰ شهرستان استان به‌صورت سراسری و متصل به ارتباط زنده رئیس‌جمهور خواهد بود؛ نواخته شدن نمادین زنگ مقاومت مدارس در اول مهرماه در سراسر استان؛ عملیات کمان (گرامیداشت حماسه تاریخی نیروی هوایی ارتش در انهدام پایگاه‌های دشمن)؛ پیاده‌روی و عطرافشانی مزار شهدا، همایش خانوادگی به سمت باغ رضوان و آیین غبارروبی مزار شهدا؛ برپایی نمایشگاه‌های تبیینی در ۶ پایانه مرزی استان برای مسافران و ترانزیت؛ برپایی شب‌های خاطره؛ برگزاری ویژه‌برنامه‌های شبانه با حضور فرماندهان ارشد نظامی و مدیران استانی برای روایتگری دفاع مقدس از جمله آنها می باشد.

سردار وحیدی در پایان ضمن دعوت از عموم مردم برای مشارکت در پویش جمع‌آوری اسناد و روایات دفاع مقدس، تأکید کرد: اسناد دفاع مقدس تنها محدود به خط مقدم نیست؛ خدمات دستگاه‌های امدادی همچون اورژانس، هلال احمر، برق و گاز نیز بخشی جدایی‌ناپذیر از این حماسه است که در بانک جامع اسناد استان به خوبی ثبت شده‌اند.