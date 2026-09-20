سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: نمایندگان در طرح اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس موافقت کردند که درج عنوان کامل خلیج فارس در تمام مذاکرات و معاهدات الزامی شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسن قشقاوی درباره نشست عصر یکشنبه(۲۹ شهریورماه) کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت: در جلسه امروز بررسی طرح اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس در دستور کار اعضای کمیسیون قرار گرفت و ماده ۱۰ که پیش از این مراعا مانده بود، به تصویب رسید.

وی افزود: طبق ماده ۱۰، احداث، بهره‌برداری و توسعه زیرساخت‌های شبکه‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات از جمله فیبر نوری در محدوده تنگه هرمز منوط به موافقت مراجع ذی‌صلاح جمهوری اسلامی ایران است.

نماینده مردم رباط کریم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: البته این موضوع نیاز به آیین نامه‌ اجرایی دارد که حداکثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون باید توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت راه و شهرسازی و ستاد کل نیروهای مسلح تهیه شود و به تصویب هیات وزیران برسد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در ادامه نمایندگان با ماده ۱۲ این طرح موافقت کردند که طبق آن درج عنوان کامل خلیج فارس در تمام مذاکرات، معاهدات، توافقات، انتشارات، اسناد مربوطه، مکالمات مرتبط با شناورها و ناوگان‌ها الزامی شود. یعنی حتماً باید نام کامل خلیج فارس به کار برده شود.

قشقاوی خاطرنشان کرد: ماده ۱۳ طرح هم که درباره مقررات مربوط به عبور شناورها از تنگه هرمز طبق ضوابط اعمالی جمهوری اسلامی ایران است، همچنان در حال بررسی توسط نمایندگان در کمیسیون امنیت ملی است.

منبع: ایرنا