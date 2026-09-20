باشگاه خبرنگاران جوان - حامد جعفری دبیر سیوهشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان با تبریک روز میلاد با سعادت امام حسن عسگری (ع) عنوان کرد: در مسیر یک رویداد فرهنگی، نخستین چهرهای که با آن روبهرو میشویم، پوستر است؛ تصویری که بناست پیش از آغاز جشنواره، بخشی از هویت آن را با مخاطبان در میان بگذارد. پوستر امسال، با زبان خیال به جهانی اشاره دارد که سینمای کودک و نوجوان از آن برمیخیزد؛ جهانی که در آن تخیل، نه حاشیه، که سرچشمه آفرینش است.
وی افزود: در مسیر یک رویداد فرهنگی، نخستین چهرهای که با آن روبهرو میشویم، پوستر است؛ تصویری که بناست پیش از آغاز جشنواره، بخشی از هویت آن را با مخاطبان در میان بگذارد. پوستر امسال، با زبان خیال به جهانی اشاره دارد که سینمای کودک و نوجوان از آن برمیخیزد؛ جهانی که در آن تخیل، نه حاشیه، که سرچشمه آفرینش است.
جعفری اضافه کرد: سیوهشتمین دوره جشنواره بعد از جنگی تحمیلی و دفاعی مقتدرانه، در شرایطی برگزار میشود که برخلاف بیشتر پیشبینیها، استقبال فیلمسازان از آن، جلوهای کمسابقه یافته است. ثبت ۷۷۱ اثر در بخش ملی، از فیلم بلند داستانی و فیلم کوتاه تا پویانمایی، مستند و آثار مرتبط با فناوریهای نوین، تنها یک آمار نیست؛ بلکه نشانهای است، از ظرفیت گستردهای که همچنان در سینمای کودک و نوجوان کشور زنده است. چراکه پشت هر اثر ماهها اندیشه، تلاش و آفرینش جمعی ایستاده است و در پس این حجم از تولید، باور عمیق فیلمسازان به اهمیت مخاطبی قرار دارد که آینده فرهنگی این سرزمین را رقم خواهد زد. البته برای این مهم باید قدردان تلاش همکارانم در بنیاد سینمایی فارابی هم باشم، آنها در دوره جدید، با ریلگذاری هوشمندانه، مجالی مهیا کردند تا ثمره امروز آن، استقبال گستردهتر فیلمسازان، از جشنواره باشد.
مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی مطرح کرد: یقین این است که سینمای کودک، سینمایی فرعی و حاشیهای نیست بلکه بخشی مهم، از متن اصلی سینمای ایران است. البته اگر سینما را یکی از مهمترین ابزارهای شکلدهی به حافظه، تخیل و جهانبینی نسلها بدانیم، واضح و روشن است که سینمای کودک و نوجوان، از بنیادیترین عرصههای فرهنگی کشور به شمار خواهد آمد.
جعفری اظهار کرد: ما از کودکی سخن میگوییم که جهان را در حال دگرگونی و تغییر تجربه میکند؛ نسلی که با تصویر، فناوری و روایتهای گوناگون احاطه شده و بیش از هر زمان دیگری در معرض انتخاب قرار دارد. از این رو سینمای کودک امروز بیش از گذشته نیازمند خلاقیت، کیفیت، شناخت مخاطب و اعتماد به جهان ذهنی اوست.
دبیر این رویداد توضیح داد: کودک و نوجوان را نمیتوان صرفا مخاطبی کوچکتر از بزرگسال دانست. او صاحب جهان مستقل خویش است؛ با پرسشها، رؤیاها، بیمها و امیدهای خاص خود. بنابراین، باید بدانیم که فیلم کودک، فیلمی نیست که صرفا شخصیت اصلی آن کودک باشد بلکه فیلم کودک، فیلمی است که بتواند جهان را از منظر کودک ببیند و با زبان او گفتوگو کند و این مسئولیت ما را سنگینتر میکند.
جعفری عنوان کرد: استقبال گسترده فیلمسازان از جشنواره امسال، فرصتی ارزشمند است اما در کنار آن ضرورت توجه به اقتصاد تولید، استمرار اکران، توسعه محصول و مخاطب، حمایت از استعدادهای جوان و ایجاد زمینهای پایدار برای تولید آثار باکیفیت را نیز یادآور میشود. هدف ما نباید صرفا افزایش تعداد آثار متقاضی باشد؛ مسئله اصلی، ساختن آیندهای پایدار برای سینمای کودک و نوجوان است. آیندهای که در آن فیلمساز امکان تجربه و آفرینش داشته باشد، مخاطب، امکان انتخاب و تماشا و کودک و نوجوان خود را در سینمای ملی صاحب جایگاه بداند. جشنواره نیز در این میان، تنها محل نمایش و داوری فیلمها نیست. جشنواره میتواند عرصهای برای گفتوگوی نسلها باشد؛ گفتوگوی سینما با جامعه و گفتوگوی فرهنگ ایرانی با جهان.
وی توضیح داد: امروز سیوهشتمین دوره جشنواره را رسما آغاز میکنیم اما در حقیقت بیش از ۳۸ سال تجربه را با خود به آینده میبریم. نسلهای بسیاری با این جشنواره خاطره ساختهاند. برخی از کودکان دیروز، امروز در جایگاه فیلمساز، هنرمند، منتقد و مدیر فرهنگی در کنار ما ایستادهاند و این شاید ماندگارترین دستاورد یک جشنواره باشد اینکه بتواند مخاطب امروز خود را به آفریننده فردا تبدیل کند و چه شهری شایستهتر از اصفهان برای میزبانی چنین رویدادی؛ شهری که خود یکی از گنجینههای بزرگ فرهنگ و هنر ایران است که میتواند پیوند میان میراث فرهنگی گذشتگان و آینده فرهنگی کشور را به نمایش بگذارد.
جعفری اظهار کرد: امسال، بخش ویژهای داریم که به جشنواره شکوه و عظمت دیگری بخشیده است؛ بخشی که برای آن، پوستر مستقلی طراحی شده است. این پوستر با رنگها و خطوط کودکانهاش، انگار هنوز به جهانی باور دارد که در آن، کودک باید با مداد، با دوربین و با خیال، آیندهاش را نقاشی کند. بله، میناب؛ جان ایران است. نام «میناب» ما را به کودکانی میرساند که رؤیاهایشان در مدرسه، به قامت ملکوت قد کشیده و دیگر دنیا نمیتواند مدرسه شجره طیبه میناب را فراموش کند.
منبع: جشنواره فیلم کودک و نوجوان