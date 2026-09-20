باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم بدرقه ملی پوش موج سواری اعزامی به بازی‌های آسیایی ناگویا امروز یکشنبه در فدراسیون انجمن‌های ورزشی برگزار شد.

این مراسم با حضور ناطق نوری رئیس فدراسیون انجمن‌های ورزشی، خانم طالبی نایب رئیس بانوان، خانم حیدری دبیرکل، میرزاییان مدیر روابط عمومی، سعید سعیدی رئیس انجمن موج سواری و داود خدیر ملی پوش موج سواری برگزار شد.

در این مراسم رئیس فدراسیون انجمن‌های ورزشی برای ملی پوش موج سواری کشورمان در بازی‌های آسیایی ناگویا آرزوی موفقیت نمود و ابراز امیدواری کرد که وی بتواند در این رقابت‌های مهم، نمایش قابل قبولی داشته باشد.

گفتنی است داود خدیر تنها نماینده فدراسیون انجمن‌های ورزشی در بازی‌هایی آسیایی ناگویا است که امشب همراه با رئیس انجمن موج سواری عازم این رقابت‌ها خواهد شد.