نماینده مجلس خواستار مدیریت نرخ ارز، کنترل تورم و افزایش اعتبار کالابرگ متناسب با شرایط اقتصادی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین امامیراد نماینده مردم چناران، طرقبه، شاندیز و گلبهار در مجلس شورای اسلامی در جلسه صحن علنی امروز ( یکشنبه ۲۹ شهریور) در نطق میان دستور خود، با درود بیکران به روح متعالی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، رهبر شهید انقلاب و شهیدان سرافراز جنگهای تحمیلی اول، دوم و سوم و با آرزوی توفیق برای رهبر معظم انقلاب، ملت مقاوم و مبارز ایران و همچنین مردم شریف حوزه انتخابیه چناران، گلبهار، گلمکان و سیدآباد و رادکان، گفت: سخن را از ملت بزرگ ایران آغاز میکنم؛ ملتی که از زمان شنیدن خبر تلخ و ناباورانه شهادت امام و مقتدای خود، بیش از ۲۰۰ شب است که با حضور مستمر و خستگیناپذیر در میادین شهر و خیابانها، علم بر دوش و پرچم به دست، نشان دادهاند که در سختترین شرایط نیز از دفاع از ایران، استقلال و تمامیت ارضی کشور و باورهای خود دست نمیکشند.
وی در ادامه تصریح کرد: تجربه نشان میدهد که ایالات متحده و همپیمانانش در کشورهای دارای منابع عظیم نفت و گاز، همواره راهبرد تضعیف، براندازی و یا تجزیه دولتهای مستقل، ایجاد شکافهای داخلی و زمینهسازی برای سلطه بر منابع راهبردی را دنبال کردهاند. نمونههای عراق،لیبی، ونزوئلا، سوریه و افغانستان بهخوبی نشان میدهد که هدف متجاوزین صرفاً تغییر حکومتها نیست، بلکه بی ثبات سازی و از بین بردن اقتدار ملی برای تسلط بر منابع اقتصادی کشورهاست.البته در دشمنی با ایران، در کنار این مؤلفهها، نگرانی از نفوذ ایران در منطقه و پهنه جهانی، گسترش روحیه حقطلبی، آزادی خواهی، مبارزه با مثلث ننگین استکبار، استعمار و استبداد و همچنین صدور انقلاب نیز برای دنیای غرب، بهویژه آمریکا، وجود داشته و دارد.
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقلات و فناوری مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آمریکا در طول ۴۷ سال گذشته با تحریمها، تهدیدها، ترورها، فتنهها، اغتشاشات و آشوبهای خیابانی، به دنبال رسیدن به اهداف شوم خود و بازگشت به دوران ویژه خواری هایش در رژیم منحوس و وابسته پهلوی در ایران بوده است، یاداور شد: امروز تمدید و حتی تشدید تحریمها، تهدیدها و دشمنیهای گذشته، با دو گزینه جدید جنگ تمامعیار نظامی و محاصره دریایی در مقابل ایران مقتدر و پراستقامت صفآرایی کرده است.آنچه دشمنان ما در محاسبات خود نادیده گرفتهاند، روحیه شهادتطلبی، رهبری انقلاب، فرماندهان ارشد نظامی، اراده ملت، انسجام ملی، قدرت بازدارندگی و ظرفیتهای راهبردی جمهوری اسلامی ایران بوده است.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در ادامه تصریح کرد: آمریکا در جنگهای اخیر خود علیه ایران، علیرغم سانسورهای شدید خبری و به گواه رسانههای معتبر غربی از جمله واشنگتنپست، ایبیسینیوز، والاستریتژورنال و نیویورکتایمز و گزارشهای متعدد پنتاگون، بازنده قطعی میدان کارزار است. رسانهها و روزنامههای پرتیراژ و پرفروش آمریکایی، جنگهای اخیر ترامپ را غیرقانونی و بدون مجوز کنگره آمریکا دانستهاند.
وی در ادامه تاکید کرد: جدا از شکستن هژمونی و هیمنه آمریکا، انهدام دهها پهپاد پیشرفته آمریکایی، پایگاههای نظامی آمریکا در کویت، عربستان، بحرین، امارات و مصر، شکار و توقیف زیردریایی سری و هوشمند آمریکایی توسط سپاه مقتدر، تنها گوشهای از شکست قطعی آنها در جنگی است که خود آتشافروز آن بودند.براندازی نظام، تجزیه کشور، تعیین رهبری برای ایران، امتیازگیری در مذاکرات و بازگشایی تنگه هرمز، از جمله اهداف مشخص ترامپ بوده که تاکنون هیچکدام محقق نشده است و این شکست مفتضحانه در دیپلماسی و میدان برای آمریکا و کسانی که زمانی آمریکا را کدخدای بلامنازع و خود را رعیت کدخدا میدانستند، در حافظه تاریخ خواهد ماند.
حفظ وحدت بیش از هر زمانی ضرورت دارد
امامیراد با تاکید بر اینکه امروز حفظ وحدت و انسجامی که به برکت خون شهدا، بهویژه قائد شهید حاصل شده، بیش از هر زمانی ضرورت دارد، گفت: همانگونه که رهبر معظم انقلاب مکررا و موکدا فرمودند، ارتکاب هر آنچه به ضرر اجتماعی است ممنوع است؛ مایه تاسف است به رغم شرایط حساس امروز تاکید مقام معظم رهبری؛ هنوز تعدادی اندک از افراد و جریانهای پرهیاهوی سیاسی حاضر نشدهاند از تندرویها، کینهورزیهای جناحی و طرح موضوعات اختلافی و فرهنگی دست بردارند و با طرح مباحث ساختارشکنانه، دامن زدن به اختلافات سیاسی، برجستهسازی مسائل فرعی و دستچندم و ایجاد ذهنیت برای مردم مبعوثشده، جامعه را به سمت دوقطبیسازی و تفرقه سوق میدهند.
این نماینده مردم در مجلس دوزادهم در ادامه تاکید کرد: تجربه ماههای اخیر نشان داده است که امنیت منطقه با اعزام ناوهای جنگی، تحمیل اراده قدرتهای فرامنطقهای و تهدید زیرساختهای حیاتی ملتها تعیین نمیشود. سران کشورهای همسایه بدانند امنیت منطقه تنها و تنها به دست کشورهای منطقه تأمین میشود؛ نه قدرتهایی که هزاران کیلومتر دورتر از این جغرافیا با اهداف غیر انسانی و مغایر با حقوق بشر سرنوشت ملتها را بازیچه امیال و اغراض خود میکنند و حضور آنها موجب ایجاد تنش و درگیری است بنابراین نسخه نجات در اتحاد و استقلال است، نه در وابستگی.
وی در ادامه یادآور شد: در کنار مسائل امنیتی و سیاسی، نباید از مهمترین دغدغه امروز مردم، یعنی معیشت، غافل بود. تورم موجب کوچکتر شدن سفره مردم، کاهش قدرت خرید و افزایش روزافزون هزینههای مسکن، خوراک، درمان و زندگی شده است.در شرایط فعلی، حفظ قدرت خرید مردم باید یکی از اولویتهای اصلی دولت باشد. در این میان، نرخ ارز مهم و نیازمند مدیریت جدی است. البته مهار پایدار تورم نیازمند انضباط مالی دولت، کنترل کسری بودجه، جلوگیری از خلق نقدینگی بیضابطه و اصلاح ناترازی بانکها است.
بانک مرکزی نباید صرفاً تماشاگر افزایش نرخ ارز و آثار آن باشد
این نماینده مردم در ادامه با بیان اینکه بانک مرکزی نباید صرفاً تماشاگر افزایش نرخ ارز و آثار آن باشد؛ افزود: اجرای دقیق وظایف قانونی در زمینه حفظ ارزش پول ملی، کنترل تورم، نظارت بر بانکها و مدیریت بازار پول، از مطالبات جدی مجلس است. همچنین نظارت دقیق، شدید و بدون اغماض دستگاههای نظارتی و قضایی بر بازار و جلوگیری از گرانفروشی و اخلال در نظام اقتصادی نیز ضروری است.
عضو کمیسیون آموزش در مجلس در ادامه خطاب به رئیس جمهور، تصریح کرد: آقای دکتر پزشکیان، افزایش نرخ کالابرگ متناسب با تورم، جزو الزامات قانونی است که در قانون برنامه هفتم توسعه بر آن تأکید شده و جنابعالی نیز در زمان تصویب آن، در کسوت نمایندگی بوده و در قانون شدن آن سهیم بودهاید.نرخ امروز کالابرگ، جبران جهشهای تورمی ماههای اخیر را نمیکند. دولت موظف و مکلف است و باید کاهش فشارهای معیشتی مردم را در اولویت قرار دهد و در اولین فرصت، افزایش اعتبار کالابرگ را انجام دهد.
امامیراد در ادامه پایان بیان کرد: قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان و موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و همچنین تبدیل وضعیت و تعیین تکلیف نیروهای اجرایی دولت نیز از دیگر مطالبات است. در شرایط جنگی، کشور در تحریم و محاصره قرار دارد، اما در چنین شرایطی خدمت به مردم عزیز متوقف نشده است.گفتنی است در همین شرایط جنگی، به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی، همراهیهای دولت محترم و با پیگیریهای مستمر در حوزه انتخابیه، بعد از گذشت ۱۵ سال بیمارستان گلبهار افتتاح شد. همچنین عملیات اجرایی آزادراه چناران ـ مشهد، چناران و تعریض محور مشهد نیز با قوت در حال انجام است.مقدمات احداث سد ارغوان و درمانگاه تخصصی تأمین اجتماعی فراهم شده و بخشی از کار نیز انجام شده است و پیگیر انجام کامل آن هستیم.امروز وظیفه همه ما تبیین خدمات نظام برای مردم است؛ البته این به معنای نادیده گرفتن مشکلات نیست و کاستیها نیز در جای خود بررسی و با جدیت مطالبه خواهد شد.همچنان در دفاع از حقوق موکلین نیز به هیچ وجه مسامحه و تعارف نخواهیم داشت.چناران، طرقبه شاندیز و گلبهار سالها در تامین آب شرب مشهد نقش ویژهای داشتهاند و دهها حلقه چاه این منطقه برای تأمین آب مشهد مورد استفاده قرار گرفته است.