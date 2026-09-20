مدیر طرح سی‌ان‌جی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران از امکان ثبت‌نام برای همه خودرو‌های پرپیمایش فعال در سکو‌های اینترنتی حمل‌ونقل در سراسر کشور به‌منظور تبدیل رایگان به دوگانه‌سوز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سعید رحمان‌سالاری با اشاره به اینکه از روز شنبه ۲۸ شهریور امکان ثبت‌نام برای همه خودرو‌های پرپیمایش فعال در سکو‌های اینترنتی (تاکسی‌های آنلاین) در سراسر کشور فراهم شده است، بر لزوم مدیریت مصرف سوخت و رفع ناترازی بنزین از طریق توسعه صنعت سی‌ان‌جی تاکید کرد و افزود: مالکان خودرو‌های مشمول پس از دریافت پیامک می‌توانند با مراجعه به سامانه gcr.niopdc.ir برای تکمیل ثبت‌نام و انتخاب کارگاه مجاز اقدام کنند.

مدیر طرح سی‌ان‌جی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران درباره نحوه انتخاب خودرو‌ها برای گازسوز شدن، گفت: فهرست خودرو‌ها از سوی سکو‌های اینترنتی ارسال شده است و به‌تدریج برای آنها پیامک ارسال می‌شود. معیار انتخاب در هر شهر با توجه به وسعت جغرافیایی و مقدار پیمایش متفاوت است؛ به‌طوری که در برخی موارد پیمایش روزانه بالای ۱۰۰ کیلومتر و در برخی موارد ۴۸ سفر در هفته، مدنظر قرار گرفته است.

رحمان‌سالاری با تاکید بر اینکه این اقدام همسو با سیاست‌های کلان وزارت نفت به‌منظور مهار ناترازی بنزین با جایگزینی سی‌ان‌جی و کاهش هزینه‌های سبد سوخت خانوار و حمل‌ونقل عمومی در حال انجام است، یادآور شد: سکو‌های اینترنتی به متقاضیان خود پیامک ارسال می‌کنند و تاکسی‌های اینترنتی که پیامک تایید را دریافت کرده‌اند، می‌توانند با مراجعه به سایت و تکمیل فرایند ثبت‌نام، در نوبت و اولویت تبدیل رایگان به سیستم دوگانه‌سوز قرار بگیرند.

وی با بیان اینکه تاکنون حدود پنج هزار متقاضی از سراسر کشور در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند، اظهارکرد: بیشترین میزان استقبال و ثبت‌نام‌ها مربوط به استان‌های تهران، البرز و کرمان بوده است، اما اکنون متقاضیان در همه استان‌ها امکان ثبت‌نام برای تبدیل رایگان خودرو‌های بنزین‌سوز به دوگانه‌سوز را دارند.

برچسب ها: تاکسی اینترنتی ، خودروی دوگانه سوز
خبرهای مرتبط
اربعین با تاکسی اینترنتی «ماکسیم»؛ بهترین مسیرها و روش‌های صرفه‌جویی در هزینه‌های سفر
دوگانه‌سوزکردن تاکسی‌های اینترنتی در ۶ استان کلید خورد
اختصاص ۳۰۰ لیتر بنزین اضافه به رانندگان تاکسی های اینترنتی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
سهامداران هیجانی تصمیم نگیرند؛ ارزندگی سهام و بنیاد شرکت‌ها معیار مناسبی برای ارزیابی
ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور از ۶ هزار مگاوات عبور کرد
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۹ شهریور ۱۴۰۵
ضرورت کنترل‌پذیری مشترکان بزرگ برای کاهش محدودیت‌های خانگی
پرداخت بیش از ۴۳ هزار میلیارد ریال خسارت خودرو‌های آسیب‌دیده در دو جنگ
۵۳ درصد مخازن سدهای کشور خالی است
ریزش ۱۵۷ هزار واحدی شاخص کل بورس
جزئیات پیشنهاد ارزی جدید به بانک مرکزی
نرخ بازده اوراق دولتی برای صندوق‌ها اعلام شد/ درآمد امسال دولت چقدر است؟
رکود بازار خودرو در شهریور تشدید شد/شاخص شامخ در بازار خودرو به زیر ۵۰ واحد رسید
آخرین اخبار
ابلاغ مصوبات طرح‌های جدید ساماندهی کولبری و ملوانی
ورود سومین دکل حفاری جدید به آب‌های سرزمینی ایران
آغاز تبدیل رایگان تاکسی‌های اینترنتی به دوگانه‌سوز در سراسر کشور
حمایت مالیاتی از ورزش در چارچوب ظرفیت‌های قانونی و بهبود فرایند‌های اجرایی
ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر بیش از چهار برابر شد/ با کنتور هوشمند مصرف برق مشترکان پرمصرف هزار مگاوات کاهش یافت
پروژه‌های نیمه‌تمام آب تهران در مسیر تأمین مالی
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۲۹ شهریور
هدایت هوشمند ارز‌های خانگی به سمت صنایع استراتژیک
شاخص بورس تنها معیار سنجش موفقیت بازار نیست
۳۵ هزار عنوان استاندارد ملی تدوین شد
حریق در جنگل‌های کشور ۸۳ درصد کاهش یافت
معرفی بیش از ۱۵ هزار متقاضی به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات حمایتی مسکن
خرید حمایتی ۳۰ هزار تن گوشت مرغ در دستورکار قرار گرفت
صادرات محصولات مازاد راهکار تنظیم بازار و ارزآوری است
برآورد تولید ۳ میلیون تن سیب زمینی تا پایان آبان/کاهش مداخله دولت در خریدهای توافقی
کشف تونل مخفی سرقت گاز در واحد استخراج رمزارز اشتهارد
صادرات تجهیزات برق ادامه دارد/ واردات از ترکیه، چین و قزاقستان انجام می‌شود+فیلم
مینی‌اپلیکیشن نوپی برای بستن پرونده کارت‌های اعتباری راه‌اندازی شد
نرخ بازده اوراق دولتی برای صندوق‌ها اعلام شد/ درآمد امسال دولت چقدر است؟
ریزش ۱۵۷ هزار واحدی شاخص کل بورس
جزئیات پیشنهاد ارزی جدید به بانک مرکزی
راه‌آهن، حلقه اتصال تجارت ایران و چین/ نگاه ویژه سرمایه‌گذاران چینی به مسیر‌های ریلی ایران
خام فروشی و نبود فرآوری محصولات چالش جدی معدن کشور
۵۳ درصد مخازن سدهای کشور خالی است
سیگنال‌های هماهنگ جو و اقیانوس برای رخداد ال‌نینوی استثنایی/ احتمال وقوع ناهنجاری‌های اقلیمی بالاست
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۹ شهریور ۱۴۰۵
توسعه همکاری انرژی با افغانستان، عراق، ترکمنستان و تاجیکستان
مبنای تسعیر ارز بانک‌ها برای نیمه اول سال، نرخ حواله مرکز مبادله در تاریخ ۳۱ شهریور اعلام شد
پرداخت بیش از ۴۳ هزار میلیارد ریال خسارت خودرو‌های آسیب‌دیده در دو جنگ
صادرات تجهیزات صنعت برق به ۲۹۵ میلیون دلار کاهش یافت