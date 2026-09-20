با نزدیک شدن به روزهای پاییزی و تغییرات دمایی، پیشگیری، کلید عبور از روزهای سرد سال بدون درگیری با بیماری‌های ویروسی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - آنفلوآنزا یک بیماری ویروسی و واگیردار است که با کاهش دما و تغییرات جوی، پتانسیل بالایی برای شیوع در جامعه پیدا می‌کند. این ویروس به راحتی از طریق ذرات تنفسی ناشی از سرفه و عطسه و یا تماس با سطوح آلوده منتقل می‌شود؛ از این‌رو، رعایت پروتکل‌های بهداشتی، مهم‌ترین سد دفاعی در برابر این بیماری است.

متخصصان تأکید دارند که شناسایی زودهنگام علائم، نقش مهمی در کنترل بیماری دارد. تب، گلودرد، سردرد‌های مداوم و بدن‌درد از نشانه‌های شایع این بیماری هستند. برای پیشگیری، شست‌وشوی مکرر دست‌ها با آب و صابون، پوشاندن دهان و بینی هنگام عطسه یا سرفه، و حفظ فاصله ایمن از افراد بیمار بسیار حیاتی است.

در صورت ابتلا، استراحت کافی و مصرف مایعات فراوان نقش کلیدی در روند بهبود دارد. 

همچنین کارشناسان یادآور شدند که اگر علائم بیماری شدید باشد و یا با گذشت زمان رو به بدتر شدن برود، باید ضمن اعتماد به راهنمایی یک بزرگسال، در اسرع وقت پزشک را مطلع کرد.» با رعایت این نکات ساده، می‌توانیم سلامت خود و اطرافیانمان را در برابر بیماری‌های فصلی تضمین کنیم.

منبع: فارس

برچسب ها: آنفلوآنزا ، پیشگیری ، پاییز
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